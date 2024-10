Alerta vermelho: tempestade deve atingir São Paulo e região sul do Brasil, diz INMET; veja previsão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O tempo severo ocorre devido a um conjunto de sistemas meteorológicos que irão interagir e atuar nos estados do sul do Brasil nas próximas 72 horas.

A chegada do ciclone extratropical na região sul, mais precisamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarine e Paraná, deve, também, atingir o estado de São Paulo, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

O tempo severo ocorre devido a um conjunto de sistemas meteorológicos que irão interagir e atuar nos estados do sul do Brasil nas próximas 72 horas. Segundo a previsão, o ciclone pode causar frente fria e tempestades, trazendo ventos que podem ultrapassar 80 km/h e quedas de energia.

O prognóstico de alerta vermelho é focado nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, porém, o mesmo ciclone deve chegar de maneira mais fraca, já em alerta laranja, em outros estados mais próximos da região, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Quando começa a tempestade?

De acordo com o INMET, entre a noite desta quarta-feira (23) e madrugada de quinta-feira (24), o ciclone e uma frente associada a esse sistema começam a provocar temporais na metade sul do Estado Gaúcho.

A medida que o ciclone avança em direção ao alto-mar, a frente fria ganha força sobre o Estado do Rio Grande do Sul intensificando os temporais.

Santa Catarina e o Paraná deverão ser atingidas pelas tempestades entre a tarde e noite desta quinta-feira. Já algumas cidades de São Paulo devem receber a frente fria e tempestade entre o sábado e domingo.

Ainda de acordo o instituto, os ventos poderão variar de 50 a 70 km/h, com rajadas mais intensas ao redor dos 100 km/h.

Há risco de alagamentos, principalmente em áreas urbanas e, os maiores volumes de chuva são esperados para o Rio Grande do Sul, principalmente na região da Campanha entre Santana do Livramento até o Chuí, com volumes entre 50 a 100 mm.