TRT-PE abre concurso para cargos de analista e técnico judiciário

Edital publicado prevê vagas em diversas áreas, com salários que podem chegar a R$ 16.035,69. As provas ocorrerão em fevereiro de 2025

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE) anunciou a abertura de seu novo concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva para servidores.

Publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (31), o edital oferece oportunidades para candidatos com nível superior, com cargos de analista e técnico judiciário com remunerações que variam entre R$ 8.529,65 e R$ 16.035,69.

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o concurso realizará as provas no dia 16 de fevereiro de 2025, em Recife, e conta com ações afirmativas que visam garantir a diversidade entre os selecionados.

Vagas e remunerações

Analista Judiciário - Área Judiciária: remuneração de R$ 13.994,78;



- Área Judiciária: remuneração de R$ 13.994,78; Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal: remuneração de R$ 16.035,69;



- Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal: remuneração de R$ 16.035,69; Analista Judiciário - Área Administrativa: remuneração de R$ 13.994,78;



- Área Administrativa: remuneração de R$ 13.994,78; Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado: cargos nas especialidades de Medicina do Trabalho e Tecnologia da Informação, ambos com remuneração de R$ 13.994,78;



- Área de Apoio Especializado: cargos nas especialidades de Medicina do Trabalho e Tecnologia da Informação, ambos com remuneração de R$ 13.994,78; Técnico Judiciário - Área Administrativa: remuneração de R$ 8.529,65;



- Área Administrativa: remuneração de R$ 8.529,65; Técnico Judiciário - Área Administrativa - Agente da Polícia Judicial: remuneração de R$ 9.773,56.

Inscrições e taxas

Os interessados(as) poderão se inscrever a partir das 10h do dia 4 de novembro até as 23h59 do dia 29 de novembro de 2024.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso. O custo para inscrição varia conforme o cargo:

Cargos de Analista Judiciário: taxa de R$ 110;



Cargos de Técnico Judiciário: taxa de R$ 90.

Provas

As provas objetivas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2025, e o processo seletivo vai avaliar conhecimentos específicos de cada cargo, exigindo preparação técnica e teórica por parte dos candidatos(as).

A aplicação será realizada na cidade de Recife, em locais que serão divulgados pela banca examinadora.

Vale lembrar que 20% das vagas são reservadas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

As reservas são aplicáveis tanto para os cargos disponíveis quanto para o cadastro de reserva, fortalecendo a política de acessibilidade e representatividade no serviço público.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas sobre o edital, a Fundação Carlos Chagas oferece suporte pelo site oficial (www.concursosfcc.com.br) ou pelo telefone (11) 3723-4388.

Interessados podem consultar o edital completo no site do TRT-PE.