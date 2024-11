Enem 2024: PMPE amplia plano de segurança para locais de prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apresentou o esquema de segurança para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, nesta quinta-feira (31). Segundo a PMPE, o Estado contará com 624 locais de prova, distribuídos 83 municípios e o arquipélago de Fernando de Noronha – um aumento de 14% em relação ao ano passado.

Em uma ampliação de 5,5% no efetivo em comparação a 2023, nos dois dias de aplicação (3 e 10 de novembro), serão realizados 4.179 lançamentos, representando plantões de policiamento. Três Centrais Integradas de Comando e Controle (CICCE) estarão em operação para monitorar o exame no Recife, Caruaru (Agreste) e Serra Talhada (Sertão).

A operação, que envolve diversos órgãos de segurança, como a Secretaria de Defesa Social (SDS), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e autoridades municipais, é organizada para garantir segurança aos 237.634 candidatos de Pernambuco.

Durante a coletiva no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Recife, o coronel José Mário Canel Figueiredo explicou que a operação de escolta dos malotes com as provas começou em outubro, e o acompanhamento dos cartões de respostas seguirá até 11 de novembro.

"Nossa meta é garantir que os inscritos realizem a prova de maneira tranquila, com policiamento fardado nos locais para preservar a ordem pública", afirmou o coronel.

O planejamento incluiu a criação de sete polos estratégicos: Grande Recife, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Salgueiro e Fernando de Noronha.

"Daremos suporte aos batalhões diários e especializados que já realizam o policiamento ostensivo nas regiões", acrescentou.

Cronograma

A PMPE também detalhou o cronograma, com atividades previstas até 1º de novembro para a escolta dos malotes de prova e, nos dias 4 e 11 de novembro, para a escolta reversa dos cartões de resposta, garantindo segurança completa ao processo de aplicação do Enem em Pernambuco.