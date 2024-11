Como calcular a nota do Enem? Entenda como funciona cada prova e a TRI

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Calcular a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) envolve compreender o sistema de correção usado, conhecido como Teoria de Resposta ao Item (TRI).

A TRI é uma metodologia que considera não apenas o número de acertos, mas também a dificuldade de cada questão e a consistência nas respostas.

Isso significa que o cálculo final da nota não é simples, pois é influenciado pelo padrão de respostas, o que evita a pontuação alta obtida apenas pelo “chute” das questões.

Provas objetivas

As provas objetivas do Enem são divididas em quatro áreas: Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Na prova objetiva do Enem, a nota não leva em conta somente o número de questões corretas, mas também a coerência das respostas do participante no conjunto das 180 questões objetivas que compõem o exame.

As notas mínima e máxima nas provas objetivas não são as mesmas todos os anos porque dependem das questões da prova. A TRI observa a particularidade de cada questão da prova.

Nota da Redação

O cálculo da nota da redação, que vai de 0 a 1000 pontos, segue critérios específicos, como domínio da língua portuguesa, organização do texto, argumentação e desenvolvimento do tema proposto.

Ao todo, na correção dos textos serão cobradas cinco competências:

Domínio da escrita formal da língua portuguesa;



Compreensão do tema;



Organização das ideias;



Coesão, coerência;



Proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Inicialmente, a redação será corrigida por dois corretores de forma independente. Cada corretor atribuirá uma nota entre zero e 200 pontos para cada uma das competências e a nota final será a soma do desempenho em cada uma delas.

Nota final do Enem

Por fim, para saber a nota final, é necessário somar as pontuações de cada área e da redação, dividindo o total pelo número de provas.

Muitos candidatos usam simuladores de nota disponíveis em plataformas de estudo para estimar o desempenho e se aproximar da pontuação final.

No Enem, não são utilizados pesos para o cálculo final das notas.

Além disso, a média de cada participante depende somente de seu próprio conhecimento e não está relacionada ao desempenho dos outros participantes da mesma edição do exame.

Resultados do Enem 2024

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep em 20 de novembro.

E no dia 13 de janeiro de 2025, o instituto divulgará o resultado final do Enem 2024.

O participante poderá ter acesso aos seus resultados individuais na página do participante, com login e senha do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.