Simpósio do Exército vai discutir reflexos da inteligência artificial nas forças militares

Evento é promovido pelo Instituto Militar de Engenharia do Exército e acontece nos dias 7 e 8 de novembro, na sede do órgão, no Rio de Janeiro

O Instituto Militar de Engenharia (IME), com sede no Rio de Janeiro, realizará, nos próximos dias 7 e 8, o simpósio "Inteligência Artificial na Expressão do Poder Nacional". O evento buscará entender os impactos da tecnologia, as possibilidades de fomento para o desenvolvimento no setor e pesquisas recentes sobre o assunto.

O evento é promovido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia e será realizado na sede do IME, na Praça Gen. Tibúrcio, na Urca, no Rio de Janeiro. Entre os temas abordados, estarão:

A visão estratégica do Brasil e do Exército Brasileiro sobre o assunto;

As possibilidades de fomento para os desenvolvimentos no setor;

Os reflexos da IA na doutrina, no ensino, no preparo e no emprego da Força Terrestre;

As tendências tecnológicas e importantes resultados de pesquisa e desenvolvimento;

A visão de importantes atores da tríplice hélice com relação aos desafios de se promover o desenvolvimento do setor;

Os reflexos na Chefia e Liderança; questões éticas sobre os avanços e emprego desse novo paradigma tecnológico;

Haverá, ainda, a apresentação de alguns casos de sucesso do emprego da IA no Exército.

Entre os palestrantes, estão Guilherme de Paula Corrêa, coordenador geral de Tecnologias Digitais na Secretaria de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital (SETAD) do MCTI, e o general Richard Fernandez Nunes, chefe do Estado-Maior do Exército.

Também palestrarão representantes de órgãos como a Advocacia Geral da União e Petrobras, diferentes centros acadêmicos, entre eles a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), empresas privadas, integrantes de forças do Exército, como a EME, DCT, DECEx, COTER e SisDIA. Além das palestras, haverá mesas de discussão e apresentação de trabalhos.

A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site oficial do evento (www.sia2024.ime.eb.br). O simpósio também terá transmissão ao vivo pelo YouTube.