Voo saindo do Recife para São Paulo retorna após identificar necessidade de manutenção corretiva

Após decolar em Recife com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um voo da Latam registrou movimentação estranha ao sobrevoar a cidade em círculos na tarde deste domingo (10).

O voo LA4665 decolou às 15h47 e, logo em seguida, solicitou o retorno ao aeródromo de origem, pousando em segurança às 16h38. O pouso aconteceu por necessidade de manutenção corretiva não programada, segundo a companhia.

A concessionária Aena informou que a tripulação solicitou o retorno e o fez tranquilamente. Em nota, a Latam lamentou os transtornos e informou que está oferecendo a assistência necessária aos passageiros.

Nota da Aena

Na tarde deste domingo (10), uma aeronave da Latam que havia decolado às 15h47 do Aeroporto do Recife com destino a São Paulo (GRU) solicitou retorno ao aeródromo de origem. O pouso aconteceu em segurança, às 16h38.

Nota da companhia aérea

A LATAM informa que o voo LA4665 (Recife-São Paulo/Guarulhos), que decolou às 15:47 deste domingo (10/11), retornou ao aeroporto de origem devido à necessidade de manutenção corretiva não programada na aeronave.

A companhia lamenta os transtornos causados e reforça que está oferecendo a assistência necessária aos passageiros. A LATAM reforça ainda que suas decisões visam garantir a segurança de todos.