Na COP29, Marina Silva afirma que a COP30 vai ser a 'COP das COPs'

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou na manhã desta quarta-feira, 13, em Baku, que a COP30 vai ser a "COP das COPs".

"A COP29 é a COP da implementação. A COP30 vai ser a COP das COPs e vai ser a COP da implementação, implementação, implementação", disse Marina, em painel no estande do Consórcio Interestadual Brasil Amazônia na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29) no Azerbaijão.

Participam da COP29 representantes de 196 países.

Marina defendeu que os países precisam começar a falar de vantagens colaborativas. "Temos de transformar as nossas vantagens comparativas em vantagens colaborativas e não mais em vantagens competitivas", disse a ministra.

Governador do AP diz que mundo vai falar da Amazônia com quem mora lá

No mesmo painel em Baku, o governador do Amapá, Clécio Vieira (Solidariedade), afirmou que, pela primeira vez na conferência global sobre mudanças climáticas, o mundo vai falar sobre a Amazônia com quem mora na Amazônia. "Vai ser uma COP histórica, a COP do Brasil, de Belém e, como brincamos numa piada interna, a COP da Região Metropolitana de Macapá", disse Vieira.

Ele afirmou que é preciso mudar a mensagem sobre o uso da terra no bioma amazônico.

"A mensagem que existe hoje é que quem desmatou ficou rico. Quem não devastou ficou na pobreza. Devemos mudar essa mensagem. Podemos pegar os nossos bons indicadores ambientais e nos levar a melhores condições sociais e econômicas", disse o governador.

Vieira defendeu que o Brasil mostre que é possível associar desenvolvimento econômico com a "floresta em pé". "Não podemos romantizar a Amazônia. Queremos mostrar que é possível associar desenvolvimento econômico com a floresta protegida, em pé e protegida", disse.