Empresário Luiz Galeazzi, mulher e filhas morrem em queda de avião em Gramado

Filho do consultor de varejo e ex-diretor do Pão de Açúcar Claudio Galeazzi, morto em 2023, era também o proprietário e piloto da aeronave

O empresário Luiz Claudio Galeazzi e sua família morreram na queda do avião que caiu neste domingo, 22, em Gramado (RS). Não há sobreviventes entre os passageiros. Filho do consultor de varejo e ex-diretor do Pão de Açúcar Claudio Galeazzi, morto em 2023, era também o proprietário e piloto da aeronave.

Segundo informações da polícia civil, estavam no avião 10 pessoas da mesma família, além de Luiz Claudio, sua mulher, três filhas, a sogra, outro casal e duas crianças.

O avião, um turboélice de pequeno porte, caiu por volta das 9 horas na região da Avenida das Hortênsias, no centro da cidade turística da serra gaúcha.

Segundo a concessionária que administra o aeroporto de Canela, Luiz Galeazzi e família tinham viajado na sexta-feira, 20, para a cidade ao lado de Gramado. Ele decolou neste domingo do aeroporto local com destino a Jundiaí, no interior de São Paulo.

O pai de Luiz, Claudio Galeazzi, foi um dos maiores profissionais especializados em reorganização e recuperação de empresas no Brasil. Ele conduziu reestruturações de grandes companhias, como o Grupo Estado, em 2002; o Pão de Açúcar, em 2007; a BRF, em 2013; e a Americanas, no fim dos anos 90.

O empresário fundou a consultoria Galeazzi e Associados, que passou a ser dirigida pelo filho quando ele se afastou do dia a dia para fazer tratamento contra um câncer que o levou à morte. Assim como o pai, Luiz Claudio também é especialista em recuperação de empresas. Formou-se em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Não é primeira vez que ocorrem acidentes de avião envolvendo a família Galeazzi. Em 2010, um bimotor também de Luiz Claudio Galeazzi caiu em Iperó, região de Sorocaba (SP), pouco depois de levantar voo. A aeronave transportava a sua mãe Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, a única passageira, e o piloto José Andrei Ferreira dos Santos, que morreram na hora. A mãe de Luiz Claudio tinha 69 anos.

Em sua página no LinkedIn, a empresa se apresenta como agente de mudança que ajuda empresas na geração de valor dos seus negócios. "Acreditamos que empresas bem geridas geram mais valor para acionistas e sociedade como um todo", diz, na página.

Luiz Claudio era apontado por consultores da área como um especialista à altura do pai, que foi reconhecido como um dos maiores profissionais de reorganização e recuperação de empresas de varejo.



Nota da Galeazzi & Associados

A consultoria Galeazzi & Associados confirmou em nota a morte do CEO da empresa, Luiz Claudio Galeazzi, 61 anos, além de esposa, três filhas, outros membros da família e de um diretor da empresa, Bruno Cardoso Munhoz Guimarães. Eles estavam em uma aeronave que caiu na manhã deste domingo, 22, em Gramado (RS).

A aeronave saiu de Canela (RS) com destino a Jundiaí (SP), e caiu na região central de Gramado. De acordo com as autoridades, nenhum dos ocupantes sobreviveu. As causas do acidente ainda serão investigadas.

"Luiz Galeazzi será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder da Galeazzi & Associados", afirmou a empresa através de nota. A consultoria também agradeceu às manifestações de pesar, e se solidarizou com outras pessoas afetadas pelo acidente na região.

A Galeazzi disse ainda que reafirma o compromisso em acompanhar as investigações sobre o acidente, e que todos os registros e autorizações da aeronave estavam "devidamente em ordem". "Pedimos respeitosamente que o direito à privacidade da família seja respeitado neste momento tão delicado."