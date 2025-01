Gerentes e coordenadores do IBGE elaboram carta aberta contra Pochmann

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No texto, os servidores expressam "apoio e solidariedade" aos diretores que pediram exoneração por não concordarem com a gestão de Pochmann

CRISE NO IBGE

A tensão entre os servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o presidente do órgão, Marcio Pochmann, tem novo desdobramento nesta segunda-feira (20) com a circulação de uma carta aberta que acusa a condução do órgão de ter viés autoritário, político e midiático.

As assinaturas já ultrapassam uma centena, sendo a maioria de gestores do órgão - coordenadores e gerentes -, e a expectativa é de chegar a 134, disse uma pessoa próxima aos servidores.

A escalada - em pleno feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, onde está localizada a sede do instituto -, dá mais uma indicação da gravidade da crise interna vivida no órgão.

EXONERAÇÕES

No texto, os servidores expressam "apoio e solidariedade" aos diretores que pediram exoneração por não concordarem com a gestão de Pochmann. Também manifestam solidariedade ao sindicato do IBGE, "que também tem sido constantemente atacado pela atual gestão".

Além disso, defenderam a qualidade do trabalho conduzido pelo órgão, frisando: "somos absolutamente comprometidos com a qualidade das informações estatísticas e geocientíficas que produzimos até hoje; os dados produzidos no IBGE seguem princípios e metodologias confiáveis e internacionais".

PARALISAÇÃO DOS TRABALHOS

E reivindicam a imediata paralisação dos trabalhos da Fundação IBGE+, criada pela gestão atual como alternativa às demandas por recursos financeiros. Os servidores criticam a criação da fundação e o uso do nome do IBGE, "sem que houvesse ampla discussão sobre os possíveis riscos à nossa autonomia e à confiabilidade dos dados".

"O clima organizacional está deteriorado e as lideranças encontram sérias dificuldades para desempenhar suas funções. Por isso, não vemos outro caminho senão solicitar o apoio da sociedade e a atenção das autoridades competentes para sanar a crise instaurada", concluíram os servidores.