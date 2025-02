Avião de pequeno porte cai e atinge ônibus em São Paulo; duas pessoas morreram

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um avião de pequeno porte da King Air caiu no bairro de Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). Um empresário e o piloto do avião morreram e outras seis pessoas, que estavam no entorno do local do acidente, ficaram feridas.

A aeronave caiu por volta das 7h20 na Avenida Marquês de São Vicente e atingiu um ônibus da viação Santa Brígida que passava pela via. Com a queda, um forte barulho de explosão foi ouvido e o ônibus ficou em chamas, provocando uma grande nuvem de fumaça preta na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus está bem, mas foi socorrido em estado de choque. Quatro pessoas que estavam no veículo ou no ponto de ônibus tiveram ferimentos. Além disso, um motociclista que passava próximo ao local foi atingido por destroços.

Segundo o médico do Corpo de Bombeiros Kléber Vitor Santos, essas pessoas "tiveram ferimentos leves, que não causam risco à vida neste momento".

Veja o momento exato da queda do avião:

Empresário e piloto morreram

Os corpos encontrados na aeronave são do empresário gaúcho Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, e do piloto da aeronave, Gustavo Medeiros.

Carpena era sócio da empresa dona do avião, a Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos Ltda, e chegou a postar nas redes sociais imagens dentro da aeronave minutos antes do acidente.

Tentativa de pouso forçado



Há indícios de que a queda tenha ocorrido após uma tentativa de pouso forçado, segundo disse o Major da PM Felipe Neves, em entrevista ao SBT.

Ouvido pelo Estadão, Reginaldo Barbosa Barreto, de 60 anos, passava pela região e relatou o que viu:

"Eu estava de carro vindo pela Avenida Pompeia, em direção ao bairro de Santana, quando vi um vulto no ar. Meu companheiro ao lado disse que parecia ser um avião. Eu não acreditei, de início. Foi tão rápido. Em questão de segundos, caiu e explodiu", disse Barreto.

"Na minha opinião, o piloto estava tentando se salvar. A sorte que ele teve é que encontrou o semáforo fechado. Tentou pousar. Também procurou números menores de vítimas. Infelizmente, também bateu no ônibus, mas essa parte não cheguei a ver", acrescentou.

O comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Ronaldo Melo, disse que investigadores estiveram no local "tirando fotografias, entrevistando as pessoas que visualizaram a queda da aeronave" para determinar as circunstâncias do acidente.

A aeronave é do modelo King Air F90 e tem capacidade para oito pessoas. O avião teria saído do aeroporto Campo de Marte, no bairro de Santana, por volta de 7h15 com destino à cidade de Porto Alegre.

