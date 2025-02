Recife é a capital que menos ouve sertanejo no Brasil, aponta pesquisa no Rio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O levantamento sobre hábitos culturais foi realizado através de entrevistas nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal. Confira abaixo

Uma pesquisa realizada nas capitais de todo Brasil, apontou Recife como a capital que menos consome música sertaneja, contrariando a média das demais capitais.

A Pesquisa Cultura nas Capitais foi lançada na última quarta-feira (19), no Museu do Amanhã, que fica no Rio de Janeiro. O trabalho foi realizado através de um levantamento sobre hábitos culturais nas 26 capitais e no Distrito Federal.

A pesquisa contou com 19,5 mil moradores das cidades, que prestaram entrevistas para JLeiva Cultura & Esporte, que realizaram a pesquisa, com apoio do Instituto Cultural Vale e do Itaú.

Categorias analisadas

Livros

Games

Cinema

Sites históricos

Shows ao vivo

Festivais tradicionais

Museus

Bibliotecas

Teatro

Dança

Circo

Concertos

Encontros literários

Feiras do livro

A pesquisa divulgada no Rio de Janeiro pontuou a capital carioca como ouvinte assídua do gênero MPB, preferência de 39% dos entrevistados. Enquanto isso, o sertanejo é o ritmo menos ouvido na capital do Rio de Janeiro, contrariando a média nacional de 34% e ficando atrás apenas do Recife.

Além disso, a pesquisa também observa esses hábitos de sob uma perspectiva social, utilizando como base escolaridade, gênero, raça, religião e vários outros fatores.

As divulgações de cada capital estão sendo lançadas em seminários nas respectivas cidades. No momento, ainda não foi divulgada a data do seminário na capital pernambucana.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC