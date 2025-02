Rapper Oruam é preso por abrigar em sua casa um foragido da Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O rapper carioca Oruam foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (26) após a polícia encontrar um foragido da Justiça em sua casa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do Portal G1.

O foragido era Yuri Pereira Gonçalves, procurado por organização criminosa. Com ele, foram encontrados uma pistola 9 mm, um kit-rajada e munição. Oruam foi levado para a Cidade da Polícia, enquadrado pelo crime de favorecimento pessoal - quando se ajuda alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades.

Investigado por ter atirado a esmo em um condomínio em SP no fim do ano passado, o artista era alvo de buscas e apreensão por Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A polícia buscava a arma, mas ela não foi encontrada.



Prisão na semana passada

Na manhã da última quinta-feira (20), Oruam foi preso em flagrante após dar um “cavalo de pau” na frente de um carro da Polícia Militar e parar na contramão.

Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por direção perigosa e foi arbitrada fiança de R$ 60 mil. Oruam, que também dirigia com a carteira de habilitação suspensa, pagou a fiança e foi solto à noite.

Saiba como acessar o JC Premium