Após morte de turista, Cristo Redentor passa a ter ambulância com médico

Três dias depois da morte de um turista que sofreu enfarte enquanto subia as escadas para chegar ao monumento do Cristo Redentor, na zona sul do Rio de Janeiro, o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável pelo Parque Nacional da Tijuca, onde fica o ponto turístico, mantém desde quarta-feira, 19, uma ambulância do tipo UTI móvel posicionada perto do monumento para atender os visitantes.

A medida foi anunciada nesta quinta-feira, 20, pelo presidente do ICMBio, Mauro Pires, durante entrevista coletiva concedida no centro de visitantes Paineiras.

Na manhã de domingo, 16, o vigilante gaúcho Jorge Alex Duarte, de 54 anos, que morava em Canoas-RS e visitava o Rio de Janeiro pela primeira vez, foi conhecer o Cristo Redentor acompanhado do filho, Alex Magalhães Duarte, de 28 anos, e da nora, Melissa Schiwe.

Às 7h39, enquanto subia a escadaria rumo ao monumento, ele começou a passar mal. Segundo a família, o posto médico estava fechado e os funcionários que se dispuseram a prestar socorro não tinham conhecimento médico. Melissa é enfermeira especialista em atenção cardiovascular e tentou socorrer o sogro, auxiliada por um padre que atua nas capelas existentes no monumento. Quando os socorristas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) chegaram, às 8h13, Duarte já estava morto.

A responsabilidade pelo funcionamento do posto médico é da empresa Trem do Corcovado, que opera os trens até o ponto turístico. Ao firmar contrato com o ICMBio tornando-se concessionária desse serviço de transporte, foi obrigada a manter o posto médico, além de outras contrapartidas.

Na segunda-feira, 17, a Trem do Corcovado afirmou que o posto estava funcionando no momento em que o visitante passou mal e que a equipe médica agiu imediatamente, inclusive com uso de desfibrilador. "Apesar da rapidez da ação, o visitante teve um enfarte fulminante, impossibilitando o salvamento", afirmou nota da concessionária.

Investigação sobre funcionamento do posto médico

O ICMBio instaurou uma investigação, simultânea à da Polícia Civil, para apurar as circunstâncias da morte do turista e se a Trem do Corcovado está cumprindo o contrato. Nesta quinta-feira, o presidente do órgão afirmou que ainda não há nenhuma conclusão

"É a investigação que vai dizer (se o posto estava funcionando ou não)", afirmou Mauro Pires. Como é obrigação da concessionária mantê-lo aberto durante todo o período de visitação, se for constatado que estava fechado a empresa pode ser multada.

Por conta da morte do turista, o ICMBio contratou a ambulância que desde quinta-feira está disponível das 7h às 19h, todos os dias (mesmo aos domingos e feriados), perto da catraca dos visitantes do Alto Corcovado. Junto da ambulância sempre haverá um médico, um enfermeiro e um motorista (que também é socorrista).

A manutenção de uma ambulância de plantão para eventual atendimento aos visitantes foi um dos itens do acordo que permitiu a reabertura da visitação ao monumento, interditado na manhã de segunda-feira, 17, pela secretaria estadual de Defesa do Consumidor. Na noite da segunda-feira o Santuário Cristo Redentor, que administra o monumento e as capelas existentes no complexo, anunciou que disponibilizaria uma ambulância durante as atividades religiosas. A visitação foi liberada a partir de terça-feira.

Elevadores serão trocados

Pires apresentou também obras que estão previstas para os próximos meses e anos no complexo turístico. Daqui a seis meses um dos três elevadores que levam ao monumento será substituído - o segundo deve ser trocado dois meses depois, e o terceiro em mais dois meses após o segundo. O contrato com a empresa que vai substituir os aparelhos foi assinado nesta quinta-feira.

Ainda neste ano, segundo o ICMBio, também serão construídos dois banheiros acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Em outra etapa de obras, está prevista ainda a substituição das escadas rolantes.