A Globo hoje é quem se dá melhor com contraprogramação

Murilo Fraga, que recentemente deixou o SBT, sempre demonstrou sabedoria e mesmo humildade em muitas ocasiões, quando existiu a necessidade de trabalhar com a contraprogramação.

Por aí, soube evitar, o quanto possível, o uso de produtos similares nos mesmos horários de quem está na liderança, ou seja, novela versus novela, jornal contra jornal e demais situações.

Qualquer tentativa em não proceder assim, é dar a cara à tapa e sempre um perigoso convite ao fracasso.

Mas, sem querer, ou até querendo, por incrível que pareça, é justamente a Globo quem está sabendo usar melhor esse expediente nos tempos atuais.

As suas concorrentes, sem exceção, batem de frente com ela usando jornais no começo da manhã. E todas se dão mal, claro.

De tarde, são elas, as concorrentes, que se engalfinham, cada uma com o seu jornal policial, deixando a contraprogramação da Globo, com novelas no ar, fazer uma enorme diferença.

Televisão, claro, é preciso saber fazer, mas não correr riscos desnecessários e nem quebrar a cara. Um pouquinho mais de sabedoria é essencial e conta pontos.

TV Tudo

Muitos projetos

A Warner Bros. Discovery está com nada menos que 60 projetos no Brasil em diferentes etapas de trabalho, desde avaliação, proximidade de gravações e pós-produção.

Seus executivos estão bem animados com esses trabalhos.

Alguns exemplos

Como já dito aqui, a série “Véspera”, estrelada por Gabriel Leone e Bruna Marquezine, abriu leitura de texto.

Já “Praia dos Ossos”, com Marjorie Estiano e Emilio Dantas, gênero “true crime”, baseada no assassinato de Ângela Diniz, tem estreia confirmada na Max para ainda este ano.

Imagem de Marjorie Estiano e Emilio Dantas - Divulgação

Primeiro lugar

“Beleza Fatal”, já em cartaz, será um importante termômetro para a WBD, em relação à discussão de continuar investindo em novelas no Brasil.

A trama estrelada por Camila Pitanga já se encontra em primeiro lugar no Top 10 de séries.

Paulo Vieira

O “Fantástico” da Globo terá duas estreias no próximo domingo. Paulo Vieira comanda o quadro "Devolve Aí", sobre conciliações bem-humoradas. O mote é em cima de um bate-papo do Paulo com pessoas que querem recuperar algo que emprestaram: roupa, dinheiro, livro etc. Ele tentará ajudá-las na missão.

Xuxa Meneghel

A Globo também confirma a estreia de uma série de Xuxa no “Show da Vida” que aborda adoção de animais. Intitulada “Deu Petch”, marca o retorno da rainha dos baixinhos à emissora após 11 anos. O projeto, dividido em quatro episódios, envolve a paixão da apresentadora pelos animais, e acompanha o processo de resgate e adoção de bichos abandonados.

Imagem de Xuxa - crédito: Blad Meneghel

Calculado

Esse movimento da Globo em reforçar a estrutura do “Fantástico” chega em boa hora, porque o programa deixou de ser uma referência nas noites de domingo. Tudo mais do mesmo. Um choque de realidade na sua equipe poderá, inclusive, frear os avanços de “Domingo Espetacular” e “PSS com a Patrícia Abravanel”.

Lançamento

A Editora Onze Cultural promove sexta-feira, a partir das 18h, na Retrôgol Arena, em São Paulo, o lançamento de “1960 – quando as estrelas ficaram vermelhas”, escrito por José Trajano.

Um olhar do menino Trajano sobre o feito do América, campeão da primeira taça da Guanabara.

Viagem de Paulo

Ficou para a última semana de março o embarque do elenco da série “Paulo, O Apóstolo” para o Peru.

A parceria Record-Seriella planeja ficar quase um mês por lá realizando gravações nas locações já definidas pelo time do diretor Leonardo Miranda.

Datas

“Paulo” será o principal investimento da Record na temporada de 2025 e reúne nomes como, Murilo Cezar, Anna Melo, Michelle Batista, Caio Paduan, Rosanne Mulholland, Priscila Ubba, entre muitos outros.

A estreia está prevista para maio, no Univer Video, e em julho, na Record.

Série Ouro

Pelo terceiro ano consecutivo, a Band vai apresentar os desfiles da Série Ouro do Carnaval no Rio de Janeiro.

JP Vergueiro foi escalado para ancorar a transmissão ao lado de comentaristas e repórteres que estarão a postos na Sapucaí na sexta-feira e sábado, às 20h30 para o Rio, e à 1h da manhã para todo o Brasil. Direção de Paola Novaes.

Outra praia

A cantora e atriz-mirim Carolina Ferreira até chegou a fazer um teste para “A Caverna Encantada”, mas o lado musical falou mais alto e ela tem emplacado um sucesso atrás do outro.

Só para se ter uma ideia, o hit “Uni Duni Tê” acumulou mais de 26 milhões de visualizações no YouTube em apenas quatro meses.

Bate-Rebate

Hoje, quarta-feira, o “Sem Censura”, apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil, recebe Compadre Washington e Beto Jamaica, do grupo É o Tchan; o cantor e compositor Gerônimo Santana e o coreógrafo Zebrinha.

O longa “Câncer com Ascendente em Virgem", dirigido por Rosane Svartman, chega aos cinemas em 27 de março...

... Estrelado por Suzana Pires, Marieta Severo, Nathália Costa e Fabiana Karla, é baseado na história de Clélia Bessa - produtora do filme...

... Durante o tratamento que a curou de um câncer de mama, em 2008, ela lançou o blog “Estou com Câncer, e Daí?”.

Amanhã, quinta-feira, o longa “Caindo na Real” chega ao catálogo do Telecine. Evelyn Castro e o cantor Belo estão no elenco.

A rádio Bandeirantes começou a semana com a estreia do quadro “Trabalho em Foco”...

... Todas as segundas e quartas-feiras, no “Pulo do Gato”, às 6h40, os jornalistas Pedro Campos e Silvania Alves e o especialista em carreira Rodrigo Dib trazem dicas, orientações e oportunidades de vagas...

... Tem mais: domingo agora, a RB estreia o “Viva o Litoral”, das 9h às 10h, numa parceria com a Prefeitura de Santos.

Nesta quinta-feira, dia 30, Otávio Augusto completa 80 anos...

... O Canal Brasil terá em sua programação uma maratona de seis longas-metragens estrelados pelo ator...

... A maratona começa com “Festa”, premiado como Melhor Filme no Festival de Cinema de Gramado de 1989.

E circula informação que o vestiário do Real Madrid anda insatisfeito com o técnico Carlo Ancelotti.

C´est fini

A ESPN está de olho no mercado em busca de um nome de peso para sua equipe.

Com o desligamento de Mauro Naves, abriu-se essa possibilidade.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!