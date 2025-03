Globo Repórter está longe de ser batido. Mas tem sempre que sair na frente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O retorno do programa também trouxe homenagem à personalidades, começando com a atriz Fernanda Torres, com bastante depoimentos e cargas emocionais

O insuperável “Globo Repórter”, às vésperas dos seus quase 52 anos de exibição, sempre se destacou por justamente buscar o diferente, o inusitado, por suas aventuras, expedições, limites físicos, imagens surpreendentes, viagens, descobertas da medicina, natureza...

Não por acaso, a sua aceitação, no ar às sextas-feiras, um dia tradicionalmente difícil na TV, com número de ligados bem diminuído.

Mas, ainda assim, graças à competência de sua equipe, sempre foi possível colocar um bom produto no ar. Aliás, na televisão, temos um só “GR”, quando deveriam existir outros vários e é de se lamentar que SBT, Record e Band foram desistindo de fazer.

A observação de agora é que houve a decisão do programa também homenagear personalidades, por caminhos que obrigatoriamente têm que ser os mesmos com depoimentos e cargas de emoção.

Independentemente da qualidade, é um mais do mesmo desnecessário, repetindo só o que vários programas, incluindo da Globo, já fazem com frequência. Foi o que aconteceu em sua volta, com Fernanda Torres, merecidamente homenageada, e aos montes antes e após o sucesso de “Ainda Estou Aqui”. Mas desnecessário para o “GR”, que, em vez do seu vanguardismo de sempre, apenas foi mais um. E, talvez, um dos últimos da fila.

TV Tudo

Equipe em campo

O esporte do SBT já tem definido que a final da Liga dos Campeões, dia 31 de maio, será transmitida diretamente do Allianz Arena, em Munique.

Escalados: Tiago Leifert, Mauro Beting, Nadine Bastos e André Galvão.

Prognóstico

Domingo, a Globo teve problemas com a Record transmitindo as semifinais do Paulistão.

E o pior para ela, é que ainda tem os dois jogos finais pela frente. Nunca é bom ceder terreno para a concorrência.

Esqueceram de mim

O SBT fez um barulho interessante, nesses últimos dias, em torno do primeiro beijo dos personagens de Isabela Souza e Miguel Coelho, Pilar e Gabriel, em “A Caverna Encantada”.

Só que no último “Domingo Legal”, em vez da presença do casal no palco, levaram só ela. E ele?

Ficou estranho

Depois de tanto tempo e muitos ameaços, o SBT botou no ar o “Eita Lucas!”, no último sábado.

Só que programa de meia hora na televisão não existe. Como um todo, o resultado deixou a desejar. Um erro de princípio: quando foi gravado, havia a informação que seriam 20 poucos minutos de arte? Ou foi gravado muito mais que isso? Pode passar por aí o problema da edição toda picotada.

Dois momentos

Cicinho vai se despedir amanhã do SBT, no “Arena”, ao vivo, programa agora propositadamente colocado depois das rodadas do futebol nas quartas-feiras.

E, tudo indica, já fará a sua estreia no “Jogo Aberto”, da Band, na próxima segunda.

Engrenagem

A equipe de produção do “Acerte ou Caia!” tem sido muito elogiada na Record.

É mais uma peça importante para o sucesso do programa nas tardes de domingo.

Mas olha essa

Já tem uma edição do “Acerte ou Caia!”, gravada, mais ainda inédita, que tem as participações de Cleber Machado – veja só!, Gretchen e Nicole Bahls, entre outros.

Já sei o resultado, mas não vou contar.

Deixa dizer

Ontem, aqui se falou da escolha errada dos participantes no “BBB” e é bom ficar atento porque existe o risco de isso acontecer com perigosa frequência daqui em diante em todo reality show que se preze.

O pessoal chamado já entra ensaiado, treinado e na defensiva.

E é por isso...

... Que os critérios de seleção terão que ser alterados.

No “Big Brother” em curso, por exemplo, apenas as participantes Gracyanne Barbosa e Vitória Strada são exatamente elas lá dentro.

Save the date

Hoje, em petit-comitê, a Band promove um almoço árabe, para apresentar Otaviano Costa como seu novo contratado.

No dia 23, será a vez do Galvão Bueno receber amigos, jornalistas e clientes para anunciar a estreia do “Galvão & Amigos”.

Otaviano Costa - crédito: Felipe Censi

Bate – Rebate

A BYD anunciou Marina Ruy Barbosa como sua nova embaixadora no Brasil...

... Marina, que aguarda o lançamento da série “Tremembé” no Prime Video, em que interpreta Suzane von Richthofen.

Ontem, em ação criada para a estreia de “Beleza Fatal”, a Band distribuiu latinhas de água da novela, em pontos como 25 de março e avenida Paulista...

... Com esse calorão em São Paulo, foi um sucesso.

Paula Monteiro, ex-“Pequenas Empresas & Grande Negócios”, estreou como apresentadora do “Agora” na Times Brasil CNBC...

... Rafael Ihara, por sua vez, vai assumir um novo projeto sobre educação financeira.

“O Pulo do Gato” e “Jornal Gente”, da rádio Bandeirantes, serão coapresentados da Central de Atendimento de Emergências da Polícia Militar de São Paulo, na sexta-feira...

O 190 recebe, em média, 30 mil ligações por dia, e o jornalista Pedro Campos vai acompanhar os registros de ocorrências em tempo real.

Nesta terça, 19h30, no Clube Barbixas, em São Paulo, acontece o Comedy in Brazil, um show de comédia totalmente em inglês...

... Participações de Fábio Rabin, Maurício Meirelles, Bruna Louise, Diogo Portugal e Paul Cabannes.

C´est fini

A Globo deu um jeito e mudou a novela do Aguinaldo Silva para São Paulo.

Não sendo assim, seria a terceira direta no Rio, depois de “Mania de Você” e “Vale Tudo”. Um pouco demais.

Por outro lado, Sophie Charlotte é um nome que ganha força para viver um dos principais papéis dessa novela.

Eliana (Sophie Charlotte) - PAULO BARROS

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!