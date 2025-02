Sem broncas ou ressentimentos - Programa da Catia Fonseca pede socorro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É uma situação bem delicada essa do “Melhor da Tarde”, da Catia Fonseca, na Band.

Ela, como apresentadora, é ótima. Segura legal o ao vivo, sabe conversar de tudo com todos e passa uma enorme simpatia, que é dela, ao telespectador. E credibilidade, daí os tantos e compensadores merchans.

Quanto ao horário, também não é ruim. Está certo que recebe do esporte e entrega para um policial, meio que nada a ver. Públicos diferentes, que nem se conversam, mas um problema que também pode ser contornado com uma boa amarração no começo e outra no encerramento.

Seria o diretor? Rodrigo Riccó foi tirado, naquela de a “culpa é toda dele” e foram buscar Mario Meirelles, meio que em cima do laço, sem tempo nem ao menos de conhecer a moça do cafezinho.

Só que nada disso adiantou alguma coisa. O programa na sua volta é o mesmo do ano passado, sem tirar nem pôr, assim como os números, se não são iguais, e que a casa via como muito baixos, seguem bem parecidos ou até um pouco piores.

E agora, o que fazer? Vamos combinar que, se está ruim, pode ficar ainda pior se providências não forem imediatamente tomadas, daí a necessidade de juntar forças e chamar todos à responsabilidade.

E até arquivar broncas e ressentimentos, se é que existem.

TV Tudo

Teve isso

Sobre “Beleza Fatal”, meio que a bola da vez, é verdade, sim, que antes da Band, a novela esteve bem próxima do SBT.

No fim, informa-se, não foi possível chegar a um acordo sobre algumas questões, entre elas, a parte do dinheiro.

Caiu a temperatura

Ainda não se pode falar em desistência, mas todo o noticiário envolvendo Rodrigo Bocardi nos últimos dias, especialmente nota publicada pelo jornalista Daniel Castro no Notícias da TV de quarta-feira, fez o SBT suspender temporariamente os entendimentos que mantinha com ele desde o começo da semana.

O caso será melhor avaliado no decorrer dos próximos dias.

Bastidor

Carlo Porto e Ellen Rocche nos bastidores de “A Caverna Encantada”.

Eles vão aparecer como pais de Lavínia, personagem de Juju Penido, na temporada da novela intitulada Primavera.

Elenco de "A Caverna Encantada" - Divulgação SBT

Ainda não

Nessa primeira convocação para o “Vídeo Show”, especial em homenagem aos 60 anos da Globo, ainda não aparece o nome de Ana Furtado.

Em seu caso, foram 9 anos de programa, primeiro como repórter e depois apresentadora. Os convites prosseguem.

Trabalhando nisso

A TV Jovem Pan, finalmente, está bem próxima de conseguir transmitir eventos esportivos, com imagens.

Já existem negociações em curso para a cobertura de alguns torneios de tênis. É interessante verificar como o esporte veio a se tornar um produto essencial na grade de toda TV que se preze.

Há vagas

Substituta de “Volta por cima”, faixa das 19h na Globo, “Dona de mim” ainda não fechou o seu elenco.

Os testes continuam e para muitos personagens. A direção é do Allan Fiterman.

Caminhão desgovernado

Está havendo um esforço de todo o pessoal de “Mania de Você” para abrir uma frente um pouco mais razoável de capítulos.

Segundo se comenta lá, há casos de cenas que são gravadas “hoje” para exibição dois dias depois. Aí não tem nem como dar um acabamento decente.

Enquanto isso...

As informações que chegam das novelas “Garota do momento” e “Volta por cima” vão na contramão das de “Mania de você”.

Um cenário muito mais organizado em relação a frente de gravações.

Imagem de Duda Santos, protagonista de Garota do Momento - Globo/ Beatriz Damy

Mercado

Fernando Pelégio, com toda uma vida dedicada ao SBT, e Alexandre Souza, o Alê, premiado no mundo todo e agora fora da Record, já anunciam oficialmente a criação da YOG Criative (abaixo, a explicação para o YOG merece um capítulo à parte).

Os dois, craques na Criação Visual, chegam ao mercado, com ideias inovadoras e o pensamento que a TV e o digital não são ambientes opostos. Ao contrário.

Agora a explicação

YOG, simplesmente, pode levar alguém imaginar de uma sigla, uma redução de termos técnicos, relativos à uma área de atuação. Nananinanão.

É só mais uma, das mais merecidas homenagens ao saudoso Silvio Luiz, pai do Alê e que abriu as portas da TV ao Pelégio. O apelido do nosso Silvio era Yogurte – pequeno, branco e azedo.

Bate – Rebate

William Travassos, acertado com a Band, vai assumir o “Brasil Urgente” em Minas Gerais...

... A sua estreia está marcada para o próximo dia 17.

A próxima temporada de “Operação Fronteira Brasil” chega à Max e ao canal Discovery no dia 19 de fevereiro...

... Uma produção que destaca os bastidores do combate ao crime nas fronteiras e nas estradas do país.

“O que passa na cabeça dela?” é o título do novo espetáculo de Bruna Louise, em cartaz no Vibra São Paulo, a partir de 8 de março...

... O trabalho solo da atriz é um dos mais pedidos pelo país.

O SBT exibe neste sábado o primeiro programa inédito da Virginia, gravado há pouco tempo com os irmãos do marido Zé Felipe.

A Netflix deu início às gravações de “Os Donos do Jogo”, série com direção de Heitor Dhalia que mergulha nos bastidores e disputas de poder da máfia do jogo do bicho carioca...

... André Lamoglia, Chico Díaz, Giullia Buscacio, Juliana Paes, Mel Maia, Xamã, Rafael Zolly são alguns nomes do elenco.

Denílson, ex-Band, já tem sua programação de estreia na Globo...

... Na próxima quarta, dia 12, ele participa do 'Seleção sportv'. Dois dias depois, estará ao lado de Fred Bruno na edição paulista do 'Globo Esporte'.

C´est fini

A série “Raul Seixas: Eu sou” também é uma das apostas do Globoplay para a temporada 2025.

Ravel Andrade faz o protagonista, enquanto Jhonnas Oliva, vive Roberto Menescal. Muitos outros músicos históricos serão mencionados nesse projeto.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!