Band está em vias de perder Romaria, do Jayme Monjardim, para outra TV: a conversa animada do começo vai dando vez a uma certa decepção

Pode-se imaginar que se trata de uma engenharia até simples, quando Globo, Record e SBT anunciam a produção de uma nova novela.

Afinal, são empresas que possuem estruturas de ponta, com estúdios avançados, profissionais à altura e toda uma retaguarda, incluindo comercial, que faz toda a diferença.

Mas, e quando alguém se dispõe a fazer um trabalho fora desses muros? Ou sem o apoio de alguma gigante do entretenimento? Certeza, não é tarefa fácil.

É bem o caso do experiente Jayme Monjardim, já há algum tempo na estrada e batalhando para tirar o projeto “Romaria” do papel. Mesmo confiante e sem perder as esperanças, ele admite que o processo é lento e bem mais complicado do que se imagina.

Segundo informações do mercado, a Band, que aparecia como principal interessada, nesse momento, não planeja colocar esforços, apesar de reconhecer sua importância.

A Max, streaming da Warner, pode ser apontada como alternativa, mas nada certo por enquanto. Assim como existe também o papo de que a TVI, de Portugal, já teria demonstrado interesse.

Resta aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Assim como lamentar pela Band, que, mais uma vez, vai ficar na vontade.

TV Tudo

E vamos nós

A Band já tem o “MasterChef” e o “Pesadelo na Cozinha”, do Eric Jacquin.

Agora, no mesmo ramo da culinária, já está anunciando Henrique Fogaça em “O mundo do sal”, com gravações em diferentes países.

Henrique Fogaça - Divulgação

Esvaziamento

A direção da Rede TV! deslocou parte da antiga equipe do Geraldo Luís para o novo programa do João Kleber. Os demais, estão à disposição da Gerência de Produção.

Só os PJs foram dispensados.

E o Geraldo?

Ainda não há uma definição sobre o futuro do Geraldo Luís na Rede TV!.

Fala-se na possibilidade de um programa diário, projeto novo para exibição em todos os finais de tarde, mas nada, para oficiais efeitos, foi negociado até agora.

Está na espera

Luciana Gimenez, no aguardo de uma decisão dos seus médicos, não tem ainda uma posição definida sobre quando poderá retomar os seus programas na Rede TV!.

Na semana que vem, quase certeza, não será.

Cross

A Record, antecedendo o lançamento do “Power Couple”, vai reunir dez casais que participaram das suas seis edições anteriores, no “Acerte ou Caia!”.

Os apresentadores Rafaella Brites e Felipe Andreoli serão incluídos entre eles.

Impasse

Sobre uma possível renovação de contrato da Globo com Roberto Carlos, a informação é que não houve nenhum avanço nas negociações.

Havia até a esperança de uma participação dele no especial dos 60 anos, programado para o final do mês que vem, mas as possibilidades, nesta altura, já são muito pequenas.

Confirmações

Ainda sobre o programa comemorativo dos 60 anos, a Globo não tem mais, como existiu no passado, o seu banco de elenco.

Mas vários atores que deixaram a casa têm presenças confirmadas neste especial. Glória Pires, por exemplo.

Próxima das seis

Rosane Gofman está garantida em “Êta Mundo Melhor!”, continuação de “Êta Mundo Bom!” na Globo, retomando a personagem Olímpia Castelar.

Isso, porém, sem abandonar as apresentações da peça “Moderninha”, agora no Teatro Fashion Mall, Rio. A atriz comemora 50 anos de carreira.

Rosane Gofman - Divulgação

Fila das séries

Na Record, estão em andamento as gravações de “Paulo, O Apóstolo”, principal investimento da temporada, sob direção de Leonardo Miranda. “A Vida de Jó” entrará na sequência dos trabalhos, comandada por Alexandre Avancini e em tempo de escalação. Depois, “O Senhor e a Serva”, novamente com Leo Miranda.

Assim...

A informação na dramaturgia do SBT é que parte do seu pessoal poderá colaborar em um ou dois dos novos projetos do Boninho. Isso, enquanto durar o suposto recesso das novelas. A ver.

Conflito nos Bálcãs

Trinta anos depois de participar da cobertura jornalística da guerra na Bósnia e Herzegovina, Leão Serva voltou à região para gravar o documentário “Sarajevo - a capital da guerra”, que será exibido dia 26, às 22h, na TV Cultura.

No especial, Serva entrevista o jornalista Fabio Altman - que dividiu com ele um quarto de hotel durante os bombardeios - e o fotógrafo Paul Lowe, que esteve na linha de frente dos combates.

Bate-Rebate

O elenco infantil de “Beleza Fatal”, liderado por Melissa Sampaio e Noah Moi, foi outro grande acerto desta produção...

... Eles abriram os trabalhos, antecedendo as entradas de Camila Queiroz e Enzo Romaní...

Band com tudo pronto para mais uma etapa da F1, Grande Prêmio da China, na madrugada de domingo...

... Transmissão a partir das 3h30, com Sérgio Maurício, Max Wilson, Reginaldo Leme e Mariana Becker.

Camilla Molica integra o elenco de “Raul Seixas: Eu Sou”, grande aposta do Globoplay...

... A atriz foi protagonista do longa “Christabel” e também atuou em séries como “Blackout”, “Arcanjo Renegado”, “Segunda Chamada” e “O menino mais rico do mundo”.

A escritora Duca Rachid assina a nova versão do espetáculo “Cartas Libanesas”, que comemora 10 anos da sua estreia...

... Rachid, ganhadora de dois prêmios Emmy de melhor novela, é descendente de libaneses.

Novidades sobre um projeto que envolve a trajetória de Jô Soares, com trabalho do ator Felipe Hintze...

... O musical, mais abrangente, ficou mesmo para outra oportunidade...

...Só que um dos recortes da vida dele, a paixão pelo jazz, como se fosse uma homenagem, chegará ao Teatro Itália, em São Paulo, a partir de 12 de abril...

... Título: “O Livro de Jô”.

C’est fini

Teve um negócio esquisito na TV Zyn, do SBT, em que o ator Andrey Lopes cospe um pó qualquer na cara de algumas crianças da novela “A Caverna Encantada”. Brincadeira totalmente sem graça. Quem será que inventa esse tipo de coisa? As mães detestaram.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!