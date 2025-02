A Leo Dias TV tem Daniela Beyruti na estreia do Programa Flávio Ricco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Por favor, não entenda como vitupério, porque nem é o caso. Talvez, um pouco, puxar a sardinha pela importância da causa, só que antes de tudo um pedido de licença para anunciar a estreia do “Programa Flávio Ricco” – olha que chique, nesta terça, na Leo Dias TV.

Evidentemente, não muito por causa deste que vos fala, mas de uma televisão nova, imaginada, montada e colocada no ar em menos de três meses, com toda uma coragem e ousadia que esse nosso mercado nunca viu.

O “Jornal dos Famosos”, do Leo Dias, estreou há uma semana e tem batido recordes seguidos de inscrições no YouTube. E se faltava um programa, ou jornal mesmo, dedicado ao meio, agora não falta mais, com uma equipe enorme, todos os dias, 6h da tarde, em ponto.

E hoje, logo na sequência, como será em todas as terças, o nosso programa sempre recebendo gente que faz televisão, gosta de televisão, para falar de televisão. Discutir os seus problemas, falar das novidades e contar novidades.

Não por acaso, Daniela Beyruti, número um do SBT, é a nossa primeira convidada. Ninguém melhor que ela para contar do seu interesse em resgatar o verdadeiro DNA da casa, chegada do Boninho, “The Voice”, reality show, “Aqui Agora”, Rodrigo Faro, próximas novelas, Datena, e tantos outros projetos ou iniciativas planejadas para esses próximos tempos.

Daí a pergunta que não poderia faltar: vai perder?

TV Tudo

Mais uma vez

No programa do Serginho Groisman, como em outras tantas ocasiões, William Bonner fez questão de dizer que não tem partido político e que seu compromisso é apenas e tão somente com as obrigações da sua profissão.

O que o impede até de uma vida normal, fazer coisas corriqueiras como ir ao cinema, teatro ou frequentar livremente restaurantes, porque muitos confundem ou insistem em misturar um pouco as coisas.

Imagem de William Bonner - crédito: Globo / Daniela Toviansky

Toda pinta

E em todos esses encontros, Bonner, sempre se mostrando muito preparado, nunca falou em parar. Ao contrário.

Mas não deixa de passar a possibilidade de um dia, lá na frente, fazer na televisão alguma coisa diferente do que faz agora. Talk show, entretenimento..., quem sabe?

Nome que agrada

Luiz Henrique Rios, escalado para dirigir “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo” na Globo, começa a pensar em nomes para o time de protagonistas.

Um que agrada muito, mas está fora da casa, é o de Marjorie Estiano. Uma atriz, sempre, de grandes trabalhos.

Jogo do bicho

Após participação em “A Rainha da Pérsia”, na Record, Dayanna Maia fechou para “Os Donos do Jogo”, nova série ficcional sobre o jogo do bicho no Rio, em gravação para a Netflix.

Juliana Paes, André Lamoglia, Mel Maia, Giullia Buscacio, Xamã e Rafael Zolly, entre outros, estão no elenco. Direção de Heitor Dhalia.

(Dayanna Maia / Crédito: Lucas Vianna)

Já tem datas

O “Troféu Imprensa” já tem algumas das principais providências tomadas para a sua volta no SBT.

A gravação será em 22 de abril e a exibição no dia 27, com Patrícia Abravanel e Celso Portiolli.

Aventura

O Disney+ pretende lançar, no segundo semestre, a série “Tarã”, gravada já há algum tempo.

Xuxa é a protagonista desta ficção, com fantasia e luta em defesa da natureza, ambientada na Amazônia.

Próximos passos

Joana de Verona, Filipa em “Mania de Você”, já organiza agenda para depois da novela.

A atriz e diretora, que foi musa da edição 2025 do “Baile Alto Rio” na semana passada, vai viajar por Portugal com o espetáculo “A Noite do Choro Pequeno”. “Temos intenções de trazer para o Brasil”, avisa Joana. Imagem de Dayanna Maia - Crédito: Lucas Vianna

Vale informar

A exibição de “Força de Mulher”, na Record, vai seguir até abril, para na sequência entrarem as produções bíblicas da Seriella.

Só em novembro irá estrear “A Iludida”, a próxima turca.

Todos escolhidos

O “Power Couple”, da Record, que também volta este ano, já tem os casais participantes escolhidos. Treze no total.

Estreia ainda sem data, mas com certeza no final de abril, começo de maio.

Em cima disso

“Acerte ou Caia!”, do Tom Cavalcante, é o grande lance da Record nos tempos atuais.

Para a edição em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que vai ao ar em 9 de março, o elenco escolhido é dos mais interessantes: Ana Hickmann, Bárbara Borges, Jameth Arcain, Letícia Lima, Márcia Fu, Mariana Godoy, Michelle Barros, Nathália Guimarães, Paloma Tocci, Rafa Brittes e Renata Alves.

Bate – Rebate

Chegará aos cinemas neste semestre o longa de Camilo Pellegrini, “Caminhos de Esperança”, produzido pela Manhattan Films...

... Henrique Camargo integra o elenco.

Depois de servir Gusttavo Lima em Miami, com “o melhor caldo de feijão”, Marcelo Madeira aterrissou no Brasil...

... Veio especialmente para liderar as transmissões de Bahia e Strongest, hoje, em Salvador...

... Aliás, o Mundial de Clubes, no meio do ano, também será um dos seus compromissos.

Mah Duarte fara uma guerreira habilidosa e destemida, na 13ª e última temporada de "Reis", série da Record...

... É o seu trabalho de estreia na TV.

Nota do Poder 360: os cinco principais canais de notícias no Brasil, em 2024, tiveram uma audiência média de 111.792 espectadores...

... Não é por nada, mas aqui sempre se chamou atenção, em se tratando dessas TVs, para performances tão insignificantes...

... Um trabalho que, já há tempos, merece cuidados especiais...

... A realidade, data hoje, é que temos muitos para tão pouco.

C´est fini

Luana Piovani gravou depoimento para o documentário “Basta!”, produzido pela Druida Filmes.

O projeto foi contemplado por meio do Fundo Municipal de Cultura de Cabo Frio, Lei Paulo Gustavo, que trata sobre a escalada da violência contra a mulher no município de Cabo Frio, que já figurou em primeiro lugar do Estado do Rio, em números de casos registrados. Será trabalhado para TV e cinema.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau