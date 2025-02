A prioridade na Globo é descobrir novos autores de novelas: Projeto Cria Globo oferece oportunidades e tem apoio de medalhões da área

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A iniciativa busca encontrar autores para as faixas das 18h e 19h e conta com treinamentos e dicas de grandes nomes, como Rosane Svartman

Há uma expectativa das mais interessantes em torno do que as novas edições do projeto Cria Globo terão como resultados. Por aí se entenda uma oficina, que visa descobrir novos autores de novelas, inicialmente para as faixas das 18h e 19h.

Nesses eventos, roteiristas da casa, grande parte colaboradores, recebem treinamentos e ensinamentos importantes de nomes renomados, como Rosane Svartman, Gloria Perez, Daniel Ortiz, Ricardo Linhares, Thelma Guedes, Carlos Lombardi, entre outros. Passo seguinte, discussão e criação.

O pessoal do Cria-18h, em um estágio mais avançado, já começou a entregar sinopses. Como o grupo das 19h foi encerrado recentemente, ainda não há uma definição sobre as próximas etapas.

Os projetos, que envolvem as duas faixas, serão alvos de avaliações bem cuidadosas, mas sempre tendo em vista que, para se tornar um autor titular, além de um projeto “inovador e desafiador”, também será necessário saber trabalhar, muitas vezes sob pressão, e superar desafios.

E um trabalho que a Globo realiza, talvez até, com certo atraso, para assim poder superar as tantas dificuldades que vieram a se tornar frequentemente perigosas nos últimos tempos.

Ainda nessa área, sabe-se também que a Globo criou no complexo do Rio um espaço específico para seus autores, com a proposta de estimular o trabalho e, também, propiciar maior convivência entre eles. Svartman, que vem aí com “Dona de Mim”, foi uma das idealizadoras desse novo espaço para concentrar os profissionais.

TV Tudo

Oscar 2025

Embaixadora oficial de premiações internacionais da Warner desde 2023, Ana Furtado está em Los Angeles desde a semana passada, agora na alegre companhia do marido Boninho, a serviço do Oscar 2025.

Além dela, a transmissão da TNT e Max também terá Carol Ribeiro, Lázaro Ramos, Fabíula Nascimento e Aline Diniz.

Imagem de Ana Furtado - Divulgação/Gabriel Farhat

Justiça se faça (1)

Domingo é dia de Oscar e a torcida de todos por “Ainda Estou Aqui”, na parte que nos toca, é de Copa do Mundo.

Tempo também para lembrar que o nosso filme, indicado para três categorias, teve uma participação bem importante do executivo Erick Bretas, quando ele ainda era o big boss do Globoplay. E algo que, dia desses, foi merecidamente reconhecido e destacado, com todas as letras, por Amauri Soares em uma reunião na Globo.

Justiça se faça (2)

Foi o Erick, na oportunidade, quem apostou, aprovou e bancou esta coprodução, brilhantemente colocada em prática pelo Walter Salles.

Como sabemos, a Globo tem abraçado fortemente a campanha e vai transmitir tudo, mesmo em pleno domingo de carnaval. Este, vale destacar, é o "primeiro original Globoplay", com destaque também em matérias do Estadão, onde Bretas está agora.

E o detalhe

Sendo este o primeiro original do Globoplay, com tudo que está acontecendo e ainda acontecerá em torno, dá para apostar na certeza que o Grupo Globo já recuperou o investimento.

E, numa dessas, por causa do filme e de tudo em torno, já está bem no lucro.

Como será?

Há uma expectativa em torno do que a Globo poderá apresentar de diferente na transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio e São Paulo.

No ano passado, a participação de influenciadores foi bem criticada. A ordem, agora, foi voltar com jornalistas.

O problema

A grande questão em torno de trabalhos do tipo é que, para a televisão, eles podem ser extremamente arrastados se não existirem componentes capazes de atrair a atenção do telespectador. Isto, muito além, claro, da passagem das escolas.

É por aí que o trabalho do jornalismo é essencial e deve ser ainda mais indispensável.

Assim sim

A CNN Brasil se prepara para celebrar os seus 5 anos em operação, com bom balanço de caixa. Está no azul, amém.

As festividades estão sendo alinhavadas. O seu início foi em 15 de março de 2020, dia zero do confinamento pela pandemia.

Assim não

Na boa mesmo, a tela do CNN Money merece e reclama correções. Não pode continuar tão poluída do jeito que está, com tantas informações espalhadas, impossíveis de alguém poder captar.

O próprio telespectador, ao tentar, acaba se sentindo um incapaz.

Imagem de tela do CNN Money - Reprodução

Trabalho normal

O carnaval deve passar batido pelo pessoal do “The Noite”, do Danilo Gentil, no SBT.

Para plena segunda-feira, foram marcadas gravações normais do programa, inclusive com devidas confirmações dos convidados.

Humor

Brendha Haddad, Rayanne Morais, Bianka Fernandes e Juliana Kelling estão envolvidas no projeto independente “Era Outra Vez”.

São pequenas esquetes de comedia, trazendo as princesas dos desenhos animados para a realidade contemporânea. “A ideia e brincar com o contraste entre a fantasia e a dura realidade, sempre de forma leve e divertida”, diz Brendha.

Imagem de Brendha Haddad - Instagram

Bate – Rebate

Um grande acerto do SBT voltar com Nadja Haddad e Beca Milano para o “Bake Off”...

... Aliás, nem deveriam ter saído.

Após 22 anos, Maurício Ribeiro voltou aos Estúdios Globo, para uma participação em “Volta por cima”...

... Faz um gerente de banco em cenas com Milhem Cortaz, o Osmar, que tenta fazer um saque de 5 milhões...

... Os atores, aliás, trabalharam juntos em “Milagres de Jesus”, na Record.

Ator Cláudio Cinti, recuperado de um problema de saúde, retoma sua agenda de trabalhos...

... Um deles, o novo humorístico do Multishow, “Volte Sempre”, que estreia em junho...

... Contracena com o amigo Welder Rodrigues.

A TV Cultura agora pode ser assistida em alta definicao (HD) pelos assinantes da operadora SKY, no canal 402...

... Com uma base de assinantes superior a 2 milhões, a Sky e a segunda maior operadora de TV por assinatura do Brasil.

O Globoplay prepara para abril o lançamento de “Guerreiros do Sol”.

C´est fini

Finalmente, o Disney+ marcou para 4 de abril a estreia de “Maria e o Cangaço”, série inspirada no livro "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço", de Adriana Negreiros.

São 6 episódios, com Isis Valverde e Júlio Andrade nos papéis principais, como Maria Bonita e Lampião.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!