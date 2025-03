Fracasso de "Beleza Fatal" tem tudo a ver com seu horário de exibição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O acerto da Warner Bros. Discovery com a Band é válido para “Beleza Fatal”. E apenas no caso dela, nada existindo quanto à nova versão de “Dona Beja”, ainda sob os cuidados da produtora Floresta e lançamento anunciado para 2026. Primeiro no streaming e depois na aberta.

Na televisão, diriam os americanos, “Beleza Fatal” é uma novela “hand made” para 22h30. Antes, como está sendo agora, às 20h30, haverá sempre o risco de adaptações e cortes, ou os dois, possíveis de comprometer a qualidade da obra. E, consequentemente, seus resultados.

Band, SBT ou quem mais possa vir a se interessar, antes de comprar por comprar “Dona Beja”, assim como quaisquer outros produtos similares, precisa deixar e ter bem esclarecidas tais situações. E é por aí, que a questão do horário deve entrar como ponto principal.

O que agora deve ser feito, imediatamente, com “Beleza Fatal” na Band. Erros cometidos devem ser corrigidos o mais rápido possível. Em televisão, tempo é tudo.

Não se pode aceitar um sucesso tão grande no streaming não se repetir na TV convencional. Alguma coisa errada tem.

TV Tudo

É por aí

Quando se diz que em toda TV que se preze, existem peças extremamente essenciais, há ainda quem não acredite. Ou não leve a sério.

Bem o caso de um diretor de programação, alguém qualificado para tal, é como flops no avião, rodas nos carros ou boa farinha na massa do macarrão. Entre tantas.

Guarda essa

A Record ainda não fala nada, mas o “Canta Comigo Teen” será confirmado na sua grade deste ano ainda.

Em questão, a escolha de um apresentador ou apresentadora. Um alguém de fora e pode, por aí, virar “noivado” esse “namoro” com Marcio Garcia, já de muito tempo.

Panfletagem

Sobre o assunto, trocas de espetadas entre as TVs, abordado ontem, isso também se estende aos seus bastidores.

Dia desses, teve um da CNN Brasil, destacando que seu alcance é muito maior que o das outras, citando GloboNews, direta e evidentemente. Assim como fez a Record, graças ao seu futebol, e a Globo, também, com “Falas Femininas”. E vamos indo...

Resumindo a ópera

Essas TVs, antes de perderem tempo com tantos despropósitos, poderiam usar melhor as suas criatividades em coisas que, aí sim, teriam condições de apresentar bons resultados.

Bobagens do gênero não acrescentam rigorosamente nada. Em vez de “diferenças”, só criam rusguinhas idiotas.

Perda de tempo

Em vez de continuarem se antipatizando, as TVs abertas, todas, deveriam tentar se aproximar mais, conversar, promover trocas e até se ajudarem na medida do possível.

Faz tempo que as inimigas delas, hoje, passam ao lado. São bem outras.

Falando nisso

Algumas dessas TVs, entre campeãs de audiência ou não, mexeram alguma palha na proibição da propaganda infantil?

Ou já não estão mais nem aí para a questão, deixando para o YouTube e companhia bela continuarem faturando livremente?

Várias frentes

Carla Nunes estreou como Ritinha em “Mania de Você”, funcionária de um laboratório de análises clínicas e antigo caso de Robson (Eriberto Leão).

A atriz, fundadora de um projeto social para crianças e adolescentes que oferece curso de teatro gratuitamente em Nova Iguaçu, também assume a função de diretora e roteirista dos curtas-metragens “Central do Brasil em Utopia” e “Depois do Forró”, ainda inéditos.

Carla Nunes - Divulgação

Novos tempos

Duca Rachid, autora e ganhadora do Emmy em duas ocasiões, com “Joia Rara” e “Órfãos da Terra”, passou a trabalhar no esquema de contrato por obra com a Globo.

Ou por “job”, como disse, consultada por este espaço.

Roda girou

Lá atrás, quando a coluna informou que autores da Globo também poderiam passar ao processo de “obra certa”, houve quem duvidasse, dado ao peso de seus trabalhos.

Porém, com a reestruturação da dramaturgia, o relacionamento com a maioria deles seguiu um novo modelo, sem contrato fixo.

Por consequência

Sabe-se, inclusive, que vários profissionais da escrita, em busca de novos espaços no audiovisual, trabalham na criação de modelos diferentes para o mercado.

Pode chegar como proposta de novela na Globo, mas, também, em formato de série para o streaming.

Data de estreia

A nova dupla de apresentadores do “Esporte Espetacular”, Karine Alves e Fernando Fernandes, estreia no próximo dia 30. A Globo foi muito feliz na escolha dos dois. Excelentes.

Agora, só falta definir quem estará ao lado de André Rizek e Denílson, no SporTV, nas noites de domingo.

Olha só

Thiago Lacerda vendia cuecas numa loja de shopping no Rio de Janeiro, antes dos seus papéis marcantes na televisão, e pensava ser gerente de banco, como o pai. Foi fazer um curso de teatro para perder a timidez, e aí tudo mudou. Essas e outras revelações, domingo, 21h, na abertura de temporada do “Persona”, na TV Cultura.

Atilio Bari, Thiago Lacerda e Chris Maksud - Divulgação

Bate – Rebate

“Um Gênio Chamado Jô” será disponibilizado, segunda agora, no +SBT...

... Série em 5 episódios, com o primeiro exibido na TV, dia 17, após o “Programa do Ratinho”. Tô nela.

A Globo, terça, no Rio, promoveu um evento para comemorar os 40 anos do Criança Esperança, trabalho que já beneficiou mais de 5 milhões de crianças, adolescentes e jovens de todo país...

... Por sua vez, o SBT divulgou as datas da 28.ª edição da Campanha AACD Teleton...

... O programa, também já como tradição, acontecerá nos dias 7 e 8 de novembro...

... E, desta vez, uma edição comemorativa, porque a AACD está completando 75 anos de trabalhos.

O espetáculo “Dois Papas”, dirigido por Munir Kanaan e estrelado por Celso Frateschi e ZéCarlos Machado, fica em cartaz até 27 de abril no Sesc Santo Amaro, em São Paulo.

Matheus Toniazzi, gaúcho de Bento Gonçalves, vai para seu terceiro trabalho na Record, agora como Gedalias em “Paulo, O Apóstolo”...

... O personagem, um saduceu (seita política e religiosa) passa por 4 fases da obra...

...”Paulo” estreia dia 28 de maio no Univer Video e, em julho, na Record.

C´est fini

A Globo ainda não revelou o calendário completo das festividades de 60 anos.

Mas, segundo seu pessoal, também está previsto outro grande evento, em um espaço multiuso da Barra da Tijuca – antiga Jeunesse Arena.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!