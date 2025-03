Os estaduais de futebol são sempre um grande sucesso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os resultados apresentados não deixam qualquer dúvida sobre a importância e indispensabilidade dos campeonatos regionais.

Todos de tiro curto e que mesmo diante das adversidades apresentadas - imediatamente após férias dos atletas e ainda sem um período de preparação adequado -, cala completamente a boca dos seus opositores.

Distribuem bons prêmios, mexem com as rivalidades regionais, propiciam bilheterias convincentes, estimulam o mercado e rendem audiências nas alturas, como se constata em São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre e em tantos outros lugares, especialmente no Nordeste.

Assim como é a grande oportunidade que se oferece para os talentos locais, o surgimento de novos valores.

O sistema de disputas, o mata-a-mata, também contribui no ingrediente da emoção.

Que bom é ter e continuar com suas rivalidades e grandes emoções.

A televisão, os anunciantes, o público e o futebol agradecem. Os resultados, todos, não mostram nada ao contrário.

TV Tudo

Arremate

E outra, querer insistir que os campeonatos de pontos corridos são imbatíveis, mais justos ou coisa parecida, passa a ser inconsistente a partir do instante em que a Copa do Mundo é disputada por sistema de eliminação.

Como foi até agora e sempre será.

Pontos históricos

Durante a programação especial em comemoração aos 60 anos da TV Globo, os telejornais locais do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília serão apresentados de pontos históricos de cada uma dessas cidades.

Todos com reportagens especiais, mostrando detalhes desse cotidiano e os meios utilizados para este fim. Além disso, serão recuperadas coberturas importantes que marcaram a memória da população.

Sabina Simonato comanda o Bom Dia São Paulo - Crédito: Globo/ Bob Paulinho

Enxugamento

No SBT, quanto à parte musical dos seus programas, do Ratinho e Danilo Gentili mais diretamente, foram decididas mudanças no modus operandi.

Os seus integrantes não serão mais funcionários da casa, CLT, mas contratados por trabalhos realizados.

Por outra

Quanto às plateias, consideradas imprescindíveis para os dois programas, Ratinho e Danilo, até se chegou a pensar em reduções, mas, por fim, deixaram ficar como está.

Mesmo representando um custo importante, não serão excluídas. E nem reduzidas.

Mais essa

E só para não mudar de canal, medidas devem ser tomadas, também de imediato, no “Eita Lucas”, para não deixar o problema crescer.

Depois de duas exibições, constatou-se que os seus custos superam os limites do aceitável e o produto final, por “n” razões, está bem longe do que se espera.

Traduzindo

A informação é que, se não for exatamente isso, cada programa até agora exibido, como custo de produção, chegou perto de R$ 500 mil.

Tanto é que todas as gravações, agora, serão feitas em estúdio.

Radar

Devido ao momento empresária e vida em Portugal, Giovanna Antonelli tem priorizado trabalhos curtos, como “Beleza Fatal”.

Mas, é outro nome cogitado para o elenco de “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo” na Globo.

Giovanna Antonelli - crédito: Instagram

Primeira leitura

Começaram os trabalhos de “Minha Querida Alice – O Filme”, projeto do roteirista Samuel Machado que vai reunir Jackson Antunes e Rafa Kalimann.

A primeira reunião deixou a equipe bem otimista.

Assim sim

Marcada pelo retorno de Sérgio Maurício, a abertura da temporada de Fórmula 1 na Band registrou bons números de audiência, impulsionada pela presença do brasileiro Gabriel Bortoleto.

Um começo animador, mas com falhas que não podem passar despercebidas.

Assim não

Durante o GP da Austrália, na madrugada de domingo, a equipe de transmissão levou mais de três minutos para descobrir o motivo da ausência de Bortoleto da prova.

Foram três minutos de especulações sobre problemas no carro ou um possível acidente, algo inaceitável com uma equipe de reportagem no local e inúmeras fontes de informação disponíveis em tempo real, para depender do achismo e simplesmente esperar.

Bate – Rebate

A próxima temporada do “Conversa com Bial” estreia em abril...

... Possivelmente no dia 28, quando o “BBB” já estará fora do ar.

Não se fala mais em um novo projeto de revista eletrônica para as manhãs da Band, o que não deixa de ser uma decisão sensata...

... Globo e Record já monopolizam as atenções com esse formato e pouco sobra para a concorrência...

... E, se não bastasse, ainda tem o SBT anunciando a volta do “Vem Pra Cá”.

O canal Arte1 estreia "Tempo de Dança" nesta quarta, às 20h30, em dez episódios...

... Série documental, que oferece uma visão aprofundada de quem vive da dança no Brasil, abordando desde a audição até a despedida dos palcos.

A próxima temporada de “Avisa Lá Que Eu Vou”, com Paulo Vieira, estreia em 10 de junho no GNT e Globoplay e, um dia depois, na TV Globo.

Una Terra, atriz indígena e professora de português para estrangeiros, com vários trabalhos no cinema e no teatro, vai estrear na TV...

... Foi aprovada para participação na novela “Garota do Momento”.

Record marcou para 8 de abril a estreia da série “Neemias”, estrelada por Mario Bregieira...

... Como se sabe, uma produção derivada de “A Rainha da Pérsia”.

C´est fini

A produtora executiva Silvana Colossi, 36 anos de SBT e nome importante do “Domingo Legal”, foi demitida, ontem, do SBT.

No jornalismo, outra baixa: Suzana Buzanello.

Consultada, a emissora informa que os cortes fazem parte de um processo de reestruturação da empresa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!