Direção do SBT poderá corrigir um dos seus erros históricos: a volta do SBT Repórter

Dia desses, aqui se falou do “Globo Repórter”, uma grife da grade da Globo, com mais de 50 anos de exibição.

Todo o universo e um mundo de assuntos sempre estiveram e continuam presentes, cuidadosamente colocados para públicos os mais diferentes.

É de se lamentar que Record e SBT, aos poucos, fossem desistindo dos seus, que, enquanto existiram, tiveram papel importante na qualificação de suas grades.

Aliás, o “SBT Repórter”, com o testemunho de quem esteve lá, apresentou momentos memoráveis, com matérias aqui e lá fora, de entrar na história, com um custo mínimo de produção.

Acordos e parcerias levaram as suas equipes à Tailândia, Estados Unidos, China, Japão, quase toda a Europa, Índia e tantos lugares, sem representar quase nada para o seu centro de custos. Não fosse isso, o apoio comercial sempre esteve muito presente.

E, assim, foram mostradas as pescoçudas tailandesas, pela primeira vez na TV brasileira, sem pagar coisa nenhuma àqueles que tomavam conta delas – proeza que outras não conseguiram. Mostrar, sim, mas sem pagar, não. Assim como um clube de nudismo no Rio Grande do Sul, gerenciado por um padre aposentado; a Rota 66; Vietnã – com seus túneis subterrâneos, que trouxeram a repórter Maria Cândida e o cinegrafista Chico San doentes de volta ao Brasil; a cura pelo xixi; o primeiro casamento gay; Papa do Diabo e outras tantas.

Porque alguém, naquele dia, em 2003, faltou bem na aula de aritmética, o “centro de custos” levado às mãos de Silvio Santos, fez com que a sua produção fosse interrompida e um programa que se pagava, dava lucro e prestígio, nunca mais voltasse.

Evidente que não mais será possível remontar aquele “exército de brancaleone”, mas no instante em que o SBT está reorganizando a sua grade e saindo em busca de caminhos para voltar a crescer, pensar na reinclusão do “SBT Repórter” deve se incluir entre as mais saudáveis iniciativas.

Linha divisória

No SBT, entre o final dos anos 1990 e o início de 2000, considerando a sua desastrada direção na época, responde por toda fase de declínio que veio logo depois.

Só naquele período, as perdas foram muito significativas, na altura de Jô Soares, Marília Gabriela, Serginho Groisman, além de outros, entre desmantelamentos de programas e fins de produção. Deu no que deu.

Empecilho

Se o problema da Band, agora, é mudar a novela “Beleza Fatal” para 22h30, devido à estreia do Galvão Bueno às segundas-feiras, bastará exibir a novela de terça a sexta.

Pode ter certeza: o estrago será muito menor que o de agora.

Vai logo

Quanto a “Beleza Fatal”, o que a direção da Band não pode é deixar o barco correr ou empurrar com a barriga.

É preciso andar depressa em alguma outra solução, para não deixar a novela queimar no ar.

Lembra disso

Silvio Santos tinha lá os métodos dele de trabalhar, alguns até bem criticados, mas uma das suas virtudes sempre foi mexer rapidamente naquilo que não funcionava.

Teve novela que ele tirou do ar com uma semana de exibição. Só em mudanças de horário, foram mais de 40.

Outra configuração

A Globo, detentora da marca, não permitiu que Galvão Bueno levasse o título “Bem, Amigos!” para a Band. Isso todo mundo já sabe.

A novidade é que “Galvão e Amigos”, com estreia no dia 31, não será uma marca da Band, mas da Vicnet Produções, empresa do apresentador. Portanto, ele pode fazer dela o que bem entender.

Combinado assim

O diretor Alexandre Avancini escalou Enzo Krieger para viver o protagonista da série “A Vida de Jó”, em sua primeira fase. Na sequência, Guilherme Berenguer assume o papel.

Já para a personagem Raquel, segunda fase, foram realizados testes com Camila Rodrigues, Juliana Knust e Juliana Didone, mas nada certo ainda.

Últimas gravações

Louise Marrie, de volta como Dulce em “Mania de Você”, está encerrando sua participação nas gravações: “Nos próximos meses pretendo terminar minha graduação em psicologia e se preparar para novos projetos”.

“Adriana Esteves, Chay Suede e Agatha Moreira são afeto e admiração verdadeiros que vou levar pra vida”, ressalta.

Louise Marrie - arquivo pessoal

Uma pergunta

Agora, com o Brasileirão às portas, percebemos que a Record já tem Sálvio Spindola, sério e dos mais competentes, em sua equipe de transmissão como analista da arbitragem.

Resta saber a postura da Globo. Será que vai continuar só com o Paulo César Oliveira, com entradas esporádicas e obrigado a acompanhar vários jogos ao mesmo tempo?

Falando nisso

Estamos às vésperas do Brasileirão e a Série B ainda não tem definido como serão as suas transmissões.

A informação é que a Peak, empresa que media essa negociação, está buscando a melhor combinação entre as propostas apresentadas, para chegar àquela que gerará maior receita.

O que se percebe

Mesmo diante dessa demora, há uma expectativa das mais positivas entre os organizadores, de que agora haverá um crescimento importante ao que foi gerado no ano passado.

Dessa semana, com certeza, não passa.

Programa do Ronnie

Bárbara Bruno é a convidada do “Companhia Certa”, do Ronnie Von, nesta segunda, na Rede TV!.

Filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart, ela comenta sobre a importância de sua família para a dramaturgia e os destaques de uma carreira com mais de cinco décadas.

Bárbara Bruno e Ronnie Von - Divulgação

Bate – Rebate

O FatalCast, mesacast do Bandplay que repercute “Beleza Fatal”, vai receber a diretora Maria de Médicis nesta terça-feira, às 19h30...

... A apresentação é de Giulia Costa – filha de Flávia Alessandra, mais Kaká Meyer, Flávia Bezerra e Bruno Costa.

“Vitória”, com Fernanda Montenegro, vai abrir o Festival de Cinema Brasileiro de Paris...

... Em sua 27ª edição, acontece entre 29 de abril e 6 de maio no tradicional cinema de rua L’Arlequin, em Saint-Germain-des-Près.

Boninho, nessa chegada ao SBT, vai trazer vários dos seus tempos de Globo...

... Em especial, do “BBB”. Alguns com pedidos das contas já feitos.

O lançamento de “O Brasil mostra a sua cara: Vale Tudo, a telenovela que escancarou a elite e a corrupção brasileira”, livro da Ana Paula Gonçalves, será nesta quarta-feira, 19h, na Livraria da Vila da Alameda Lorena...

... Como proposta, o Brasil na época de “Vale Tudo”.

Regiane Alves encerrou seus trabalhos do filme “Silvio Santos vem aí” e agora vai estrear, quinta-feira, no Sesc Arena, do Rio, o espetáculo “Nosso Irmão”...

... Na paralela, afina com a Paris Filmes todos os detalhes de um novo filme.

A TV Brasil gravou um show exclusivo de Angela Ro Ro no Espaço Cultural BNDES para o programa Cena Musical, ainda sem data de exibição...

... Também no campo musical, Dado Dolabella trabalha o single da música "A Gente Faz Amor".

O ator Kauã Rodriguez, de “Nos Tempos do Imperador” e “Reis”, grava a nova série do Univer Video/Record, “Até Onde Ele Vai”, como Lelin.

Belo versus Sérgio Mallandro é o próximo Lip Sync do “Domingão com Huck”. Um embate dos mais esperados.

A gravação acontece na próxima quinta-feira.

