Humor e versatilidade do Tom arrumaram o domingo da Record

O “Acerte ou Caia!” não é nenhuma novidade na vida dos brasileiros.

Em outros tempos, na mesma Record, teve a apresentação de Milton Neves, como “Roleta Russa”. Foi uma temporada só, entre 2002 e 2003.

Dez anos depois, em 2012, mas aí na Band e com José Luiz Datena, levou o título de “Quem fica em pé?”.

Mais recentemente, em 2024, foi resgatado pela Record, a princípio como formato de temporada e agora produto fixo de grade, sob o comando de Tom Cavalcante.

E foi por aí, com um só movimento e a partir de escolhas bem feitas, que a Record conseguiu arrumar a sua tarde dos domingos e se colocar novamente em condições de disputar, pau a pau, com as principais concorrentes.

Ao Tom, em seu retorno à televisão, coube o papel de fazer toda a diferença e transformar um simples formato de perguntas e respostas em uma mistura de tudo - humor, música, um pouco de talk-show, enfim, o que cabe e o que não cabe no programa, muito além do erro que leva alguém cair no buraco.

Aliás, no meio de tudo, o momento de despencar entra apenas com mais um dos detalhes.

TV Tudo

Internacional

Isa Salmen, atriz ítalo-brasileira, recém-saída de “Mania de Você”, acaba de completar também seus trabalhos em “Pandora”, produção dramática espanhola, com direção de Ana Cavazzana e roteiro de Gabi di Mello.

Ainda no elenco, Nath Smith, Bruna Alvim, Diva Branco, Rodrigo Soares, Milla Fernandes, Rodrigo Soares e Maria João Vaz. Isa faz a antagonista Blanca

Isa Salmen - arquivo pessoal

A propósito

“Mania de Você” também entrou na sua última semana de gravações.

Acredita-se que, em todos, ficam sensações confusas e a certeza de que poderia ser bem diferente. Se não foi o maior, certamente está entre os piores fracassos das 21h.

Vilã

Rosanne Mulholland será a grande vilã de “Paulo, O Apóstolo”, uma das novas séries da Record.

O papel escolhido é o da ardilosa Agripina, que manipula o imperador Cláudio (Marcos Winter), para que o filho dela seja seu sucessor.

Rosanne Mulholland - Divulgação

Raul Gil na Globo

Mas, calma! Não na forma que muitos possam imaginar, alguns até desejar, e menos ainda no comando de um programa qualquer. Mas como convidado do “Altas Horas”, do Serginho Groisman.

A gravação aconteceu na tarde de ontem, com uma série de homenagens.

Aposentado

Todos que assistiram Silvio Santos, a vida toda, ouviram ele chamar e repetir, muitas vezes, o nome do Aguinaldo.

Pois é, seu velho companheiro Aguinaldo de Barros se aposentou, depois de 45 anos de SBT.

Baixas - 1

A produtora executiva Silvana Colossi, 36 anos de SBT e nome importante do “PSS”, foi demitida.

No jornalismo, outra baixa: Suzana Buzanello.

Baixas - 2

Mayara Mattar, produtora do “PSS” e filha do apresentador Luís Ricardo, também deixou o SBT.

Mas por iniciativa própria. Vai seguir novos caminhos.

Ainda não

Realizados os sorteios da Libertadores e Sul-Americana, com a distribuição dos jogos para seus detentores dos direitos de transmissão, fica a expectativa em torno da Paramount+.

Agora, entre os seus contratados, só tem Nivaldo Prieto como narrador, após a saída de João Guilherme para a Flamengo TV.

Futebol -1

A Jovem Pan adquiriu os direitos de transmissão de todos os jogos da Copa Mundial de Clubes da FIFA 2025, para o rádio e acesso multiplataforma, sem imagem, incluindo as partidas dos clubes brasileiros Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras.

A competição será realizada nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho. A cobertura contará com a presença de Thiago Asmar, o Pilhado, e Mauro Cezar Pereira direto dos Estados Unidos.

Futebol - 2

O Grupo Jovem Pan também confirmou a compra dos direitos de transmissão dos jogos das fases semifinais e final da Champions League 2024/25.

Este será o terceiro ano seguido que o grupo de rádios transmite os momentos decisivos da maior competição de clubes do mundo. Em ambos os casos, sem imagens dos jogos, naturalmente.

Bate – Rebate

A Nascar, que era da Band, estreia domingo, às 14h, na programação da Rede TV!...

... Serão 9 etapas ao longo do ano, com a última da temporada em Interlagos-SP, em dezembro.

Nilson Nunes, Grilo em “Mania de Você”, foi chamado para “Dona de Mim”, a próxima novela das sete da Globo...

... Silva, o personagem, testemunha um desaparecimento que vai movimentar a história.

O cineasta Fernando Coimbra, responsável por produções no Brasil e nos Estados Unidos, iniciou os trabalhos de “Contaminados”...

... A série fala sobre o grave acidente com césio-137 em Goiânia, ocorrido em 13 de setembro de 1987. Elenco em fase de testes.

Um show, misturado de Beatles e o Clube da Esquina, é a proposta do “Beatles na Esquina”, dia 27, no Teatro Clara Nunes, do Rio...

... E 1º de abril, no Teatro da Liberdade, em São Paulo, com as participações de Isabella Taviani e Roberta Campos. A direção musical é de Rodrigo Rios.

A importância da ativista pernambucana Ana Vasconcelos pauta a série biográfica documental "Eu não desisto de você", que estreia nesta quinta, às 23h, na TV Brasil...

... São 5 episódios, com a história da fundadora da ONG Casa de Passagem, no Recife, que por mais de duas décadas atendeu meninas, adolescentes e mulheres em situação de rua.

C´est fini

Com as mudanças programadas para o “Esporte Espetacular”, Lucas Gutierrez continuará no “Segue o Jogo”, às quartas, e está confirmado no “Fantástico”. Numa dessas, poderiam muito bem aproveitar e escantear a bobagem dos “cavalinhos”.

Alex Escobar, segundo se informa, deixa o “Show da Vida”, mas continua nos programas do Rio de Janeiro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!