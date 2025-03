Entre tantas virtudes, Beleza Fatal mostra que ainda sabemos fazer novelas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira, a Max vai liberar o último episódio de “Beleza Fatal”, o 40º, e pode passar por aí, no conjunto de toda essa obra, a grande virada das nossas telenovelas.

Ou nos levando a recordar ensinamentos, fundamentais em suas produções, que inexplicavelmente foram deixados de lado em alguns casos ou em situações mais recentes.

Antes de tudo, como preceito fundamental e necessário, ter uma história interessante, com bom autor, para contar. Não existe outro começo.

E daí em diante, se cercar de peças indispensáveis, a começar pela montagem de uma boa equipe e contar com o que há de melhor para o seu elenco.

O trabalho desenvolvido por “Beleza Fatal” observou cuidadosamente todos esses detalhes, chegando a nomes, como os de Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Caio Blat, Marcelo Serrado, Murilo Rosa, Camila Queiroz e Herson Capri, entre tantos outros, que ao serem chamados à responsabilidade, sempre fazem prevalecer toda a diferença.

Enfim, um suspiro de esperança para as nossas novelas e em condições de mexer, positivamente, com todo o mercado.

“Beleza Fatal”, na prática, só soube fazer muito bem a lição de casa.

Tá dentro

Ary Fontoura bateu o martelo com a Globo na terça-feira e está oficialmente escalado para “Êta Mundo Melhor!”, a substituta de “Garota do Momento”.

Diante disso, está assegurada a volta do personagem Quinzinho, de tanto sucesso, em “Êta Mundo Bom!”.

Ary Fontoura - GLOBO/ANGÉLICA GOUDINHO

Parênteses

Ary Fontoura, 92 anos, desde o início em “O Vigilante Rodoviário” em 1961, é um ator que se destaca pela correção do seu trabalho.

Difícil contar quantos papéis ele já fez, mas todos muito bem e com marcas bem características. É um dos grandes.

Desafios

Não se trata de uma entrega de pontos, porque sempre existe a esperança, mas a tela suja da Bloomberg e que a CNN Money copiou, também chegou na TV Jovem Pan.

Pois é, não tem nada tão ruim que não possa ficar ainda pior.

Sucessão

O Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta pediu a contratação de uma empresa de Head Hunter, para fazer indicações de um ou mais profissionais para disputar a presidência da TV Cultura.

O processo está apenas no início. Não há nomes ainda, apesar das muitas conversas a respeito.

O meu medo

O pavor de todos, em se tratando da TV Cultura, é que após esses anos de muito trabalho e reerguimento, tudo volte a ser como era antes, em desimportância e cabidão de empregos.

Essa solução do Head Hunter pode dificultar essa volta. Mas vamos aguardar. Se não for apenas jogo de cena, pode dar certo.

Definição

A produtora Teleimage ficará responsável por 2, dos 3 programas que o casal Rafaella Brites e Felipe Andreoli comandará na Record.

O mais adiantado é o “Power Couple”, já conhecido do público.

Por outra

Quanto à versão brasileira do “Flirty Dancing”, também produção da Teleimage, está resolvido que o seu título será “Love & Dance”. No fundo, um seis por meia dúzia.

Falta ainda definir (ou anunciar) qual será a produtora responsável pela realização do “99 to Beat”, já com o nome escolhido de “Game dos 100”.

Rafaella Brites e Felipe Andreoli - crédito: Antonio Chahestian/ Record

Contraponto

Pessoal do Lucas Guimarães, em contato com a coluna, rebateu informações aqui colocadas, assegurando que o programa seguirá com gravações em externas.

E que não haverá alterações no estabelecido: Lucas entrega o produto e o SBT entra com a exibição.

Catia x Fernanda

O “Jogo das 3 Pistas”, nas gravações desta quinta-feira para o “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”, vai reunir Catia Fonseca e Fernanda Gentil.

Catia, conforme antecipado, especialmente liberada pela Band.

Os dois João

João Silva, filho do Fausto, e João Liberato, do Gugu, voltaram a se encontrar, agora no “Acerte ou Caia!”, do Tom Cavalcante.

Gravaram na terça. Narcisa Tamborindeguy, mas em outro programa, também participou.

Bate – Rebate

Neto é uma das atrações do “Melhor da Noite”, hoje, na Band, como convidado do “Na Madruga”, quadro do Thaíde.

A série “Raul Seixas: Eu Sou”, com Ravel Andrade, terá sua primeira exibição mundial no dia 25, às 18h, durante o Series Mania...

... Evento em Lille, na França, que vai desta até a próxima sexta-feira.

Globo anunciou a contratação do ex-jogador André Felipe para um novo programa do SporTV voltado ao mundo digital.

A partir de 14 de abril, entra no ar a TV Cultura Rio...

... Trata-se de uma parceria da Fundação Padre Anchieta com a Fundação Universo...

... O acordo vai atingir 12,7 milhões de telespectadores em 25 municípios do estado do Rio de Janeiro, além de melhoria do sinal em toda a região.

Eduardo Lassah, depois de “Todas as Flores”, do Globoplay, acertou com a Globo para os próximos capítulos de “Volta Por Cima”. Faz um médico que contracena com Milhem Cortaz e Pri Helena.

A jovem atriz Rosa Haydeer fechou com a parceria Record-Seriella para “Paulo, O Apóstolo”...

... Menina Rode, sua personagem, estará no mesmo núcleo de Marcus Bessa, Keila Taschini e Fifo Benicasa.

Marjorie Gerardi, Kayky Brito e Ângela Dip estão no elenco de “Jasmine”...

... Este filme, com lançamento em maio, marca a estreia de Mathews Silva na direção de longas.

Hoje, no Rio, em um evento no Copacabana Palace, a Globo promove o lançamento de “Vale Tudo” para imprensa e convidados.

Beatriz Bulla entrevista Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, no “É Notícia” desta quinta-feira na Rede TV!.

“Dona de Mim”, próxima das 19h na Globo, só agora, com o fim das gravações de “Mania de Você”, poderá ativar a sua produção.

Tudo por uma questão de espaço, a saída de uma e a entrada de outra nos mesmos estúdios.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!