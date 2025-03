As mulheres têm que encontrar um jeito mais delas de transmitir futebol

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Posso dizer? Sei que o tema é delicado e deve ser tratado com a devida responsabilidade, porque mexe diretamente com o trabalho de muitas pessoas. Existe sempre o risco de errar e se cometer injustiças.

Muito provavelmente por isso, constata-se um silêncio temeroso em se abordar o assunto das mulheres nas narrações esportivas. Redes sociais à parte, onde tudo pode e a irresponsabilidade passa batido, no particular, há o respeito, mas também um certo medo do cancelamento.

Hoje, em contraponto aos que insistem em só criticar, é possível assegurar que muitas dessas profissionais em nada ficam devendo em percepção, conhecimento, pontuação, emoção e tantos outros ingredientes necessários para a função. Dão baile em muito marmanjo.

O que falta, e aí bem especificamente, é encontrar um jeito mais apropriado para cada uma, cadenciar mais, buscar um tom mais suave, que a autenticidade vem naturalmente. E deixar de querer ser parecido com o dos homens, muito menos, querer repetir erros que muitos deles cometem, entre os piores, a gritaria em tempo integral, sem querer gerar emoção e expectativa.

A narração esportiva, entre a clássica e a espalhafatosa, está carente de novidades e em alguns aspectos até cansativa, mas pode muito bem se reinventar e ter nas mulheres o início de todo um trabalho de renovação.

Para isto, claro, será necessário romper certos costumes ou conceitos e saberem chamar o jogo que só elas podem jogar.

TV Tudo

Dupla de frente

A propósito de jogo bem jogado, Marília Ruiz e Fábio Piperno fecharam parceria com o Jornal dos Sports, do Rio, e acabam de lançar no YouTube o canal “Derby Todo Dia”, com muito debate e informações.

Marília é comentarista da Band e do Paramount+, e o Piperno está atualmente na Jovem Pan.

Marília Ruiz e Fábio Piperno - Reprodução Instagram

Informação

Faltando menos de 15 dias para o início da competição, devemos ter os anúncios das transmissões da Série B nesta terça-feira.

No plural mesmo, porque os direitos serão divididos entre TVs aberta e paga, streaming, YouTube e outras mídias. Fala-se em uma reconstrução do processo.

Uma questão de prazo

Oficialmente, o SBT informa que o encerramento das gravações de “A Caverna Encantada” será no final de junho e que ainda não existe data prevista para iniciar a produção da próxima.

Mas que isto não significa uma pausa nas suas novelas.

Plano A

Existe, de fato, o interesse da Globo em ter Marjorie Estiano no elenco de “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva que substituirá “Vale Tudo”.

A informação é que o papel é, simplesmente, o da grande vilã da história. Tudo, porém, vai depender de negociação e agenda da atriz.

Marjorie Estiano - crédito Jorge Bispo

Fila das sete

Nos bastidores da Globo, circula a informação que a autora Thelma Guedes e André Câmara, diretor de “Volta Por Cima”, serão definidos para um novo trabalho na faixa das 19h.

Algo pensado para a sequência de “Coração Acelerado”, escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira.

Fila das nove

Ainda da Globo, já existe a certeza que, ao término de “Vale Tudo”, será a vez do Aguinaldo Silva. A dúvida é quanto a confirmação ou não de uma novela de Glória Perez. Se será ela ou não.

De qualquer forma, informa-se, Walcyr Carrasco iniciou processo de aquecimento. Já tem uma nova história na cabeça.

Na paz

O orçamento da Paramount+ para 2025 foi aprovado na semana passada, inclusive prevendo alguns investimentos.

Novas contratações, certamente, serão anunciadas nos próximos dias.

Lado dela

Via assessoria, Babi Xavier informa que não tem nenhuma negociação em curso com a Rede TV!.

Que são muito boas as relações com a casa, mas o compromisso foi apenas para o Carnaval.

Tá puxado

A direção do SBT segue com alguns movimentos para chegar ao mínimo necessário o custo das suas produções.

Agora, por exemplo, em uma semana, Ratinho faz dois programas ao vivo e deixa três gravados. Tudo isso, entre a segunda e terça-feira.

Melhor conferir

Nas redes sociais e em vários sites por aqui reproduziram a notícia que a Apple TV+ continuava operando no vermelho, com prejuízo na casa do US$ 1 bilhão/ano.

Só que, ao mesmo tempo, se anuncia a terceira temporada da série “Ruptura”, sabendo-se que o custo de cada episódio da segunda foi de US$ 20 milhões. Alguma coisa não tá batendo.

Comédia dramática

Aílton Graça e Katia Naiane, casados há 25 anos, pela primeira vez estarão juntos, também como marido e mulher, na comédia dramática “Gente é Gente?!”.

Estreia no próximo sábado, no Teatro Antunes Filho, do Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Direção de Marco Antonio Rodrigues e trilha, com 15 músicas, especialmente composta por Zeca Baleiro.

Aílton Graça e Katia Naiane - Crédito: Maurício Barreira

Bate – Rebate

“O Futuro Agora" é a nova série do “Rede TV! News” que estreia nesta segunda-feira...

... Com mais de vinte entrevistados no Brasil e no exterior e dividida em cinco episódios, irá abordar como a Inteligência Artificial pode transformar o cotidiano.

“Duetos”, espetáculo com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis, volta ao Rio de Janeiro, e pela primeira vez no Teatro Riachuelo, no Centro...

... Temporada de 27 de março a 13 de abril...

... A peça já foi assistida por mais de 150 mil pessoas.

Isabela Garcia, de tantos trabalhos na TV, será Nossa Senhora na encenação da "Paixão de Cristo", dias 18 e 19 de abril, em Floriano, no Piauí.

Band, hoje, na parte da manhã, promove a coletiva de imprensa do Galvão Bueno...

... À tarde, além do pré-light, gravação do piloto. O programa estreia na próxima segunda...

Galvão passará o dia na Band com Casagrande e Mauro Naves...

... Falcão já tinha acertado compromisso em Nova York, mas também deve participar do evento.

Ana Furtado prepara a nova temporada do “Passeio Completo”, seu programa no YouTube, focado em viagens e experiências ao redor do mundo.

C´est fini

Barbara Coelho e Marcelo Adnet estreiam na Cazé TV oficialmente no dia 30 de março, domingo, logo após a primeira transmissão do Brasileirão. Ela, com o “Tempo de Bola. Ele, na sequência, comanda o “30 minutos”.

Mas, detalhe: tanto Barbara quanto Adnet, quinta, dia 27, vão colaborar na programação da final do Paulistão, na Neo Química Arena

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!