Insegurança no seu trabalho atual? Descubra 03 formas de resolver!

A insegurança na carreira é uma realidade enfrentada por muitos profissionais em diferentes estágios de suas vidas. As razões podem ser diversas, desde a estagnação profissional até o aumento da incerteza e ansiedade quanto ao futuro.

No entanto, é possível superar esse obstáculo e construir uma carreira sólida e satisfatória. No artigo desta semana, vamos explorar três formas eficazes de resolver a insegurança na carreira. Vem comigo!

O que significa sentir-se inseguro?

Sentir-se inseguro é experimentar uma sensação de incerteza, vulnerabilidade e falta de confiança em si mesmo. Essa emoção pode se manifestar de diversas formas, desde dúvidas persistentes sobre suas capacidades e competências até preocupações excessivas com o julgamento dos outros.

A insegurança muitas vezes está ligada a uma percepção negativa de si mesmo, levando a sentimentos de inadequação e ansiedade em relação às próprias habilidades e desempenho.

Essa sensação pode afetar várias áreas da vida, incluindo relacionamentos pessoais e profissionais, autoimagem e realização de objetivos. Quando alguém se sente inseguro, pode evitar desafios ou oportunidades de crescimento, com medo de fracassar ou ser rejeitado. Essa evitação pode, por sua vez, reforçar a insegurança, criando um ciclo difícil de quebrar.

Superar a insegurança muitas vezes envolve trabalhar na autoestima e na autoconfiança, desafiando pensamentos negativos e cultivando uma visão mais positiva de si mesmo. Isso pode ser feito através da prática de autoaceitação, do desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais e da busca de apoio emocional quando necessário. É um processo gradual e contínuo, mas que pode levar a uma maior sensação de segurança e bem-estar emocional.

Estagnação profissional contribui para a insegurança

A estagnação profissional é um dos principais fatores que contribuem para a insegurança na carreira. Quando nos sentimos presos em uma posição sem perspectivas de crescimento, é natural que surjam dúvidas sobre nosso valor e habilidades. Para superar esse desafio, é importante adotar uma abordagem proativa.

Uma forma eficaz de combater a estagnação é buscar novos desafios e oportunidades de aprendizado ou desenvolvimento. Isso pode incluir assumir projetos mais complexos, buscar novas qualificações, certificações ou treinamentos adicionais, ou até mesmo considerar uma mudança de emprego. Além disso, é essencial manter-se atualizado sobre as tendências e priorizar o desenvolvimento em sua área de atuação, para garantir que você esteja sempre à frente do jogo.

Incerteza de ser demitido aumenta a ansiedade

A incerteza em relação à possibilidade de demissão pode ser uma fonte significativa de ansiedade para muitos profissionais. O medo do desconhecido, a preocupação com a segurança financeira e a pressão para manter o desempenho podem se acumular, aumentando os níveis de estresse e ansiedade. Essa tensão pode afetar negativamente a saúde mental e o bem-estar geral, prejudicando o rendimento no trabalho e a qualidade de vida.

Para lidar com essa pressão, é essencial desenvolver estratégias eficazes de enfrentamento. Uma abordagem útil é focar no que está dentro do nosso controle. Isso inclui aprimorar habilidades profissionais, manter uma rede de networking e contatos profissionais e buscar estar preparado para possíveis mudanças e oportunidades. Além disso, é importante praticar o autocuidado, dedicando tempo para atividades que promovam o relaxamento e o equilíbrio mental, como exercícios físicos, meditação e hobbies.

Buscar apoio também é fundamental. Conversar com amigos, familiares ou um profissional de saúde mental pode oferecer perspectivas valiosas e ajudar a aliviar o peso emocional da incerteza. Às vezes, compartilhar preocupações pode fornecer clareza e até mesmo abrir portas para novas oportunidades ou soluções inesperadas. Em última análise, enfrentar a incerteza da demissão requer resiliência, flexibilidade e uma mentalidade positiva, focada na adaptação e no crescimento pessoal e profissional.

Gestão de expectativas para redução das frustrações

Gerenciar expectativas é fundamental para reduzir as frustrações na vida pessoal e profissional. Isso envolve alinhar as expectativas com a realidade, reconhecendo que nem sempre as coisas sairão como planejado. É importante entender que nem tudo está sob nosso controle e que imprevistos podem surgir, o que requer flexibilidade e adaptação às circunstâncias.

Comunicar claramente as expectativas, tanto para si mesmo quanto para os outros, também é essencial. Isso ajuda a evitar mal-entendidos e decepções futuras. Ao estabelecer metas ou compromissos, é útil definir expectativas realistas e específicas, levando em consideração os recursos disponíveis, o tempo necessário e os possíveis obstáculos que podem surgir no caminho.

Por fim, é importante manter uma atitude positiva em relação às expectativas não atendidas. Em vez de se deter nas frustrações, é útil buscar oportunidades de aprendizado e crescimento em cada situação. Adotar uma mentalidade de resiliência e buscar soluções alternativas pode transformar desafios em oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Em suma, a insegurança na carreira é um desafio comum, mas superável. Ao enfrentar os desafios da estagnação profissional, incerteza de ser demitido, aumento da ansiedade e de frustrações, é possível encontrar maneiras eficazes de superar esses obstáculos e construir uma carreira sólida e satisfatória.

Lembre-se de que é normal sentir-se inseguro de vez em quando, mas o importante é não deixar que isso o impeça de alcançar seus objetivos profissionais. Com planejamento da carreira, foco e as estratégias certas, você pode superar a insegurança profissional e alcançar o sucesso que tanto almeja.

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Nordeste (PE, RN e PB), com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Mais de 39 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e publicações na UOL, TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

