Baixa produtividade no trabalho: será que a culpa é realmente sua?

Você já se pegou em meio a uma pilha de demandas e responsabilidades, sem saber por onde começar, e no final do dia, percebeu que a produtividade simplesmente não foi a esperada? A sensação de sobrecarga, o acúmulo de tarefas e a dificuldade em saber o que é responsabilidade sua e o que deveria ser da empresa estão prejudicando seu desempenho. Você está vivendo essa situação?

Muitos profissionais, especialmente líderes, enfrentam a mesma dificuldade: a falta de limites claros entre o que é sua responsabilidade e o que a empresa deveria gerenciar. Isso cria um cenário de sobrecarga, e o resultado é a queda na produtividade e o desempenho muito abaixo do que você sabe que pode alcançar.

No artigo de hoje trago que a verdadeira causa disso pode não estar no excesso de trabalho, mas sim na maneira como você está gerenciando essas demandas. Muitas vezes, a solução que pensamos ser a correta — como trabalhar mais e mais horas — pode estar justamente agravando o problema.

Quando a produtividade cai mesmo com todo o esforço

Imagine a seguinte situação: você é um líder que se dedica ao máximo. Está sempre atento às demandas da empresa, se oferece para resolver problemas, participa de reuniões e, quando percebe, já está sobrecarregado. A produtividade que antes você tinha já não é a mesma, e o que antes levava algumas horas para ser resolvido agora parece um verdadeiro labirinto.

Isso acontece com muitos profissionais que não conseguem distinguir de forma clara o que é responsabilidade deles e o que deveria ser responsabilidade da empresa. O resultado é uma sobrecarga que compromete seu desempenho. Você trabalha muito, mas sente que não está entregando o que deveria.

Essa dificuldade em gerenciar demandas pode criar a impressão de que o problema está em você — afinal, se a produtividade está baixa, talvez você não esteja se esforçando o suficiente, certo? Errado. E aqui entra o ponto: o volume de trabalho, em si, pode não ser o verdadeiro vilão. O verdadeiro problema é a falta de limites claros.

Trabalhar mais não vai aumentar sua produtividade

É natural pensar que, se a produtividade está caindo, a solução imediata seria trabalhar mais. Afinal, se você se esforçar o dobro, vai conseguir entregar tudo, certo? Mas aqui está o engano.

Na verdade, quando você tenta assumir mais responsabilidades sem ter clareza sobre o que é realmente necessário, o efeito é o oposto. Você perde tempo e energia com tarefas que talvez nem deveriam ser suas. E, com isso, o que deveria ser seu foco principal — liderar, tomar decisões estratégicas e entregar resultados — fica comprometido.

O problema aqui é que trabalhar mais nem sempre resolve o problema. Ao invés disso, pode ser uma forma de mascarar a verdadeira questão: a falta de clareza sobre quais são as suas responsabilidades e quais são as da empresa. Isso significa que, ao assumir tudo, você acaba prejudicando ainda mais seu desempenho.

A verdadeira raiz do problema: a falta de limites claros

A principal causa da queda de produtividade é a dificuldade em estabelecer limites saudáveis entre o que é responsabilidade sua e o que pertence à empresa. Muitos líderes se veem em situações em que, para demonstrar proatividade, assumem tarefas que estão além do seu escopo. Ao fazer isso, acabam comprometendo seu foco e energia em atividades que não deveriam estar no seu radar.

Mas por que isso acontece?

Um dos principais motivos é a falta de comunicação clara dentro das empresas sobre as responsabilidades de cada um. Sem essa divisão, o profissional sente que precisa dar conta de tudo e, no final, não consegue gerenciar as demandas corretamente.

Além disso, a pressão para atender expectativas também leva muitos profissionais a aceitarem mais responsabilidades do que conseguem lidar. O resultado é uma espiral de baixa produtividade e frustração, onde o profissional se sente cada vez mais sobrecarregado, mas ao mesmo tempo menos produtivo.

A maior consequência de não solucionar esse problema

Agora, pense nas consequências de não agir. Se você continuar a ignorar a necessidade de limites claros entre o que é sua responsabilidade e o que é responsabilidade da empresa, a sobrecarga só vai aumentar. O impacto disso na sua saúde mental e física pode ser devastador. A exaustão emocional vai crescer, e, eventualmente, você pode se encontrar no caminho do burnout.

Além disso, sua carreira também será afetada. A baixa produtividade leva a um desempenho insatisfatório, o que, com o tempo, pode prejudicar suas chances de crescimento dentro da empresa. Isso cria um ciclo de estagnação: você está sempre ocupado, mas não consegue avançar. A consequência é clara: sua carreira começa a travar.

O que fazer para reverter a situação

A solução para esse problema começa com uma reavaliação das suas responsabilidades. Você precisa se perguntar: estou assumindo mais do que deveria? Existem tarefas que não são minhas e que deveriam ser delegadas? E, principalmente, como posso negociar limites mais claros com a empresa para proteger minha produtividade e meu desempenho?

Uma abordagem eficaz é um diagnóstico de carreira, onde você pode analisar de forma objetiva quais são as suas principais competências, quais atividades você deve priorizar e como alinhar suas metas pessoais com as expectativas da empresa. Isso te ajudará a tomar decisões mais assertivas sobre como gerenciar suas responsabilidades, sem se sobrecarregar.

Se você não consegue responder se a baixa produtividade é culpa sua ou da empresa, não deixe para depois. Nos dias 07 a 09/10, às 20h, estarei conduzindo a "Jornada Acelerando sua Carreira", onde você descobrirá como identificar as áreas que precisam de atenção em sua carreira e como se preparar para se manter competitivo no mercado em constante evolução. Inscreva-se agora e transforme sua carreira através do link: https://bit.ly/3Xq2EBK e participe dessa jornada de crescimento.