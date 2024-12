Por que você está se sentindo invisível no LinkedIn? Vou te contar o que ninguém te conta sobre isso!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Imagine abrir o LinkedIn e perceber que, apesar de todo o seu esforço em atualizar experiências, cursos e certificados, as visitas ao seu perfil só diminuem. Pior: você envia dezenas de candidaturas e não recebe nenhuma resposta. Parece familiar?

Você pode até pensar que é o mercado que está saturado ou que as vagas não são para o seu perfil, mas a verdade não é essa. Não é o mercado, é o seu perfil. No artigo de hoje você vai descobrir por que você está invisível para os recrutadores, o erro mais comum que as pessoas cometem nos seus perfis e a consequência perigosa de não corrigir isso agora. Vem comigo!

Por que o seu perfil no LinkedIn é invisível?

A resposta não está na sua experiência, na quantidade de certificados ou no número de conexões que você tem. Muitas vezes, profissionais altamente qualificados acreditam que acumular títulos e conquistas é o suficiente para atrair oportunidades, mas a realidade é outra. O verdadeiro problema é que o seu perfil pode estar configurado de forma "padrão", ou seja, sem elementos que o diferenciem de milhares de outros profissionais. No LinkedIn, o "padrão" é o anonimato. Isso significa que, mesmo com um vasto histórico de realizações, você corre o risco de se tornar apenas mais um no meio da multidão.

Recrutadores não encontram o que não se destaca. Eles são atraídos por perfis que mostram, logo de cara, o diferencial de cada profissional. Se o seu perfil não tem uma comunicação clara e estratégica que evidencie suas competências, conquistas e potencial de entrega, dificilmente você será notado. Para se destacar, é preciso mais do que preencher campos básicos. É necessário criar uma narrativa forte, usar palavras de impacto e evidenciar os resultados que você já alcançou. Isso não só aumenta suas chances de ser encontrado, como também potencializa sua credibilidade no mercado.

O problema real: o LinkedIn não é um currículo, é um imã

Se você acredita que o LinkedIn é uma "versão online do seu currículo", já temos o primeiro erro. Diferente do currículo, que você envia de forma proativa, o LinkedIn é um imã de oportunidades. Ele precisa atrair.

E para atrair, você não pode seguir o formato de currículo comum. Aqui estão alguns erros frequentes que tornam o seu perfil invisível:

Headline (Título) genérica: Se sua headline não está alinhada ao cargo onde você tem maior aderência, parabéns, você acabou de se esconder no meio de mais de 100 mil pessoas.

Descrição (Sobre) sem alinhamento ao seu nível hierárquico: Muitos profissionais usam o "Sobre" como uma descrição de si mesmos sem alinhar ao nível hierárquico desejado. O LinkedIn é sobre o problema que você resolve.

Falta de palavras-chave: Recrutadores utilizam palavras-chave para encontrar profissionais. Se o seu perfil não tem as palavras corretas, ele é simplesmente ignorado pelo algoritmo.

Experiências sem impacto: Listar o cargo e o período é o básico. Mas o que importa é o impacto que você causou, não o que você fez.

Por que isso acontece: a mentalidade "currículo tradicional"

Aqui está o ponto: quanto mais o seu perfil se parece com um currículo tradicional, menos ele atrai recrutadores. Isso acontece porque o LinkedIn não é apenas um espaço para listar cargos ocupados e responsabilidades desempenhadas. Diferente do currículo, que é enviado para vagas específicas, o LinkedIn funciona como uma vitrine aberta 24 horas por dia, acessível a milhares de recrutadores. Se o seu perfil não apresentar um diferencial claro, ele será mais um entre tantos outros. É preciso se destacar com um posicionamento estratégico, uma narrativa que transmita seu valor e que seja relevante para as oportunidades que você busca. Não se trata de listar cargos, mas de mostrar impactos e resultados.

A maioria dos profissionais acredita que seu valor está na experiência acumulada, mas o que realmente importa é o posicionamento. Experiência, por si só, não garante visibilidade. O LinkedIn não é uma prateleira de candidatos onde o melhor currículo salta aos olhos — ele é um motor de busca. Isso significa que, se o seu perfil não estiver otimizado com palavras-chave estratégicas, títulos de impacto e descrições objetivas, você simplesmente não será encontrado. O algoritmo prioriza relevância e clareza, e os recrutadores buscam perfis que se destaquem logo nas primeiras linhas. É por isso que um perfil bem posicionado pode atrair mais convites para entrevistas do que um currículo impecável enviado para dezenas de vagas.

A consequência de não resolver isso agora

Você está perdendo oportunidades invisíveis. Recrutadores não vão te avisar que passaram pelo seu perfil e não te encontraram. Vagas não preenchidas por você não vão te mandar um e-mail dizendo "você perdeu essa oportunidade".

A maior consequência é o tempo perdido. Enquanto você não ajusta o perfil, outras pessoas estão sendo encontradas e contratadas. Isso afeta a sua autoestima, porque você passa a acreditar que "não é bom o suficiente", quando, na verdade, você só não foi visto.

Você prefere perder mais 3, 6 ou 12 meses esperando uma oportunidade ou prefere criar um perfil que atrai oportunidades agora?

Como resolver: tenho um presente para você

Você pode tentar "descobrir sozinho", mas não é mais rápido se eu te mostrar o caminho? Participe da minha aula gratuita por tempo limitado: O Maior Erro que as Pessoas Cometem no Perfil do LinkedIn

Nessa aula, você vai aprender:

O que recrutadores realmente buscam no LinkedIn (e por que o seu perfil atual não entrega isso)

Como corrigir o erro mais comum que impede recrutadores de encontrá-lo

Passo a passo para se destacar e ser notado pelos melhores recrutadores

Assista a aula gratuita e pare de perder oportunidades.

Se você chegou até aqui, é porque percebeu que alguma coisa no seu perfil precisa mudar. Não se trata de "ter mais experiência" ou "fazer mais cursos". Se trata de ser encontrado. Você quer continuar invisível ou quer ser notado?

O caminho mais rápido é participar da minha aula gratuita “O Maior Erro que as Pessoas Cometem no Perfil do LinkedIn” e descobrir o erro que está te custando entrevistas, propostas e oportunidades. Digite VISIBILIDADE no meu privado no Instagram ou LinkedIn e receba o link da minha aula gratuita para aprender a corrigir isso de forma simples e prática!