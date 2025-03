Bruno Cunha: os 7 principais comportamentos que sabotam sua entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Você já se perguntou por que suas entrevistas de emprego não avançam, mesmo quando você tem todas as qualificações necessárias? O problema pode não estar no seu currículo ou na sua experiência, mas sim em comportamentos que você nem percebe que estão atrapalhando sua performance nas entrevistas.

A verdade é que muitos profissionais falham em entrevistas não por falta de conhecimento técnico, mas porque não sabem como se posicionar corretamente e demonstrar suas competências de forma estratégica. No artigo de hoje, vamos explorar os comportamentos que podem estar prejudicando suas chances e como o mapeamento de competências pode ser a solução para se destacar.

Os 7 principais comportamentos que sabotam sua entrevista

1. Falar demais ou de menos

O equilíbrio é fundamental. Responder de forma excessivamente longa pode soar prolixo e demonstrar falta de objetividade. Por outro lado, respostas curtas demais podem parecer inseguras ou indicar falta de preparo. É essencial estruturar suas respostas de forma clara e assertiva.

2. Falta de autoconhecimento sobre suas habilidades

Muitos candidatos entram em entrevistas sem ter clareza sobre suas próprias habilidades e como elas se encaixam na vaga desejada. O mapeamento de competências permite identificar seus pontos fortes e fracos, garantindo que você tenha argumentos sólidos para se destacar e descobrir previamente o que pode te prejudicar nas entrevistas.

3. Linguagem corporal desalinhada

Seus gestos, postura e expressões faciais comunicam tanto quanto suas palavras. Olhar para baixo, evitar contato visual ou gesticular demais pode transmitir insegurança. Um bom alinhamento entre o que você fala e como se expressa fortalece sua mensagem.

4. Dificuldade em demonstrar resultados

Recrutadores não querem apenas ouvir sobre suas experiências, eles querem evidências concretas do seu impacto. Se você não souber apresentar suas conquistas de forma clara e mensurável, pode perder grandes oportunidades.

5. Responder de forma genérica às perguntas

Respostas vagas ou clichês não impressionam recrutadores. O ideal é estruturar suas respostas com a técnica STAR (Situação, Tarefa, Ação, Resultado), fornecendo exemplos específicos e relevantes para a posição.

6. Falta de alinhamento com a cultura da empresa

Demonstrar que você compartilha os valores da empresa é essencial. Muitas vezes, candidatos qualificados são rejeitados porque não conseguem expressar como seu perfil comportamental se encaixa no cargo e nível hierárquico que está concorrendo.

7. Não saber lidar com perguntas desafiadoras

Perguntas como "Qual seu maior defeito?" ou "Por que deveríamos te contratar?" exigem preparo. Responder sem planejamento pode comprometer sua performance e deixar uma impressão negativa.

A maior consequência de não solucionar esses comportamentos

Se você não consegue identificar e corrigir esses comportamentos, pode ficar preso em um ciclo interminável de frustrações, onde participa de várias entrevistas sem nunca avançar para as fases finais. A cada tentativa sem sucesso, a insegurança cresce, a motivação diminui e a sensação de estagnação se torna cada vez mais intensa. Com o tempo, isso pode abalar sua confiança, fazendo com que você comece a duvidar das suas próprias habilidades e do seu valor profissional. A ansiedade aumenta, as expectativas se tornam cada vez mais baixas e, em muitos casos, o medo de novas rejeições leva até à desistência de oportunidades promissoras.

O pior é que, muitas vezes, o candidato nem percebe que está repetindo os mesmos erros. Sem um diagnóstico preciso, ele continua tropeçando nos mesmos obstáculos, acreditando que a falta de retorno se deve apenas a fatores externos, como o mercado competitivo ou a escassez de vagas. Na realidade, pequenos ajustes estratégicos na sua abordagem, comunicação e posicionamento poderiam mudar completamente o rumo da sua trajetória. No entanto, sem uma análise criteriosa e orientada, ele segue tentando no escuro, sem clareza sobre o que realmente precisa ser melhorado. Isso faz com que ele invista tempo e energia em estratégias ineficazes, prolongando ainda mais sua jornada de recolocação profissional.

Como o Mapeamento de Competências pode transformar sua performance em entrevistas

O Mapeamento de Competências é uma ferramenta poderosa que ajuda a identificar padrões comportamentais e ajustar sua comunicação para transmitir confiança e credibilidade em entrevistas. Com ele, você pode:

Descobrir quais competências você já domina e quais precisam de desenvolvimento;

Aprender a estruturar suas respostas com clareza e impacto;

Ajustar sua linguagem corporal para transmitir segurança;

Construir um discurso persuasivo alinhado ao que os recrutadores procuram;

Desenvolver estratégias para lidar com perguntas difíceis e sair na frente dos concorrentes.

Se você sente que está sendo barrado em entrevistas e não sabe exatamente o motivo, o Mapeamento de Competências pode ser o que falta para destravar sua recolocação. Agende aqui o seu Mapeamento de Competências e descubra como se posicionar de forma estratégica para conquistar a vaga que você deseja!