Com questões sobre Matemática e Ciências da Natureza, alunos se preparam para o segundo dia do Enem 2023

Cerca de 2,8 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 devem comparecer ao segundo dia de aplicação neste domingo (2). Os participantes vão resolver questões sobre Ciências da Natureza e suas Tecnologias (química, física e biologia), e Matemática e suas tecnologias.

Os portões abrem às 12h e fecham, pontualmente, às 13h, no horário de Brasília (DF). As provas serão iniciadas às 13h30, com término programado para às 18h30. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC).

Passada a primeira etapa de avaliação, professores e especialistas recomendam que os estudantes continuem mantendo uma rotina leve para não se sobrecarregarem mentalmente. “O estresse é uma percepção do ambiente em que estamos e essa percepção gera um ajuste comportamental, fazendo com que o corpo fique rígido, dolorido, tenha palpitações, e nos prepare para lidar com esses sintomas. Então, é importante manter uma atividade física equilibrada, buscar uma atividade de lazer, sair com os amigos e conversar. Tudo isso é importante para manter o equilíbrio que vai facilitar e favorecer sua memória para essa reta final”, explicou o neuropsicólogo e docente da Estácio, Helington Costa.

Momentos de lazer em família, boas noites de sono, alimentação equilibrada e um planejamento para evitar imprevistos também estão entre as ações que os estudantes podem fazer para ter uma mente mais tranquila e mais focada no momento de resolver as questões. Até mesmo a respiração pode ajudar nestes casos, orienta Helington.

EXPECTATIVA DOS ESTUDANTES

O primeiro dia do Enem geralmente é considerado o mais cansativo, com provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da temida redação. No entanto, a expectativa na busca por um bom desempenho no exame é alta também nessa segunda fase.

A estudante Ana Rita Pereira, 17 anos, da Escola Técnica Estadual (ETE) Soares Dutra, afirma que não sabe o que esperar neste segundo domingo, principalmente pelo formato das questões abordadas nas provas passadas.

“Eu esperava mais imagens na prova de linguagens, não tinha nenhuma tirinha, a prova inteira tinha mais textos grandes, o que dificulta um pouco pra aplicar os macetes de resolução que a gente aprende ao longo do ano. No bloco de humanas me surpreendi por não ver mais questões que abordasse as guerras mundiais e o período da Era Vargas e Golpe de 64, mas no geral achei tranquilo, pois tinham textos curtos e muito contexto social”, disse Ana.

Para esta semana ela tem se concentrado em revisar os conteúdos principais e treinar a resolução das questões dentro do horário de aplicação do Enem. “Esse segundo dia me deixa mais nervosa, pois é o bloco que mais tem peso pro meu curso, então estou um pouco apreensiva, mas também tenho ciência de que dei o meu melhor esse ano”, explicou a aluna do terceiro ano que deseja cursar Ciências Biológicas.

Para Matheus Nascimento de Miranda, 18 anos, a rotina também tem sido voltada para revisão dos principais assuntos abordados em edições anteriores. Ele que também estuda na ETE Soares Dutra, quer cursar Medicina. “Como as matérias exigem muita concentração, e qualquer coisa que passe despercebido pode ser definitivo no resultado final, esse é o dia que está me deixando mais nervoso, embora no primeiro tenha feito uma boa redação”, afirmou.

Já a estudante Larissa Leandro, 16 anos, do Colégio Saber Viver, que fez o Enem neste ano como treineiro, já que está no primeiro ano do ensino médio, acredita que a segunda etapa será mais tranquila.

“Estou mais tranquila, muitos alunos do primeiro ano fazem por experiência. Como a prova de Ciências da Natureza, alguns conteúdos a gente não viu ainda ou vê muito pela base, aí acho que será mais difícil. Mas com relação à expectativa, eu acho que será uma prova tranquila porque agora já vimos como foi a prova do domingo, é usar métodos para não acabar cansando e nem ceder a pressão”, pontuou a aluna.

Quem também fez o Enem como treineiro foi o estudante Mateus Fraga, 15 anos, do Colégio Saber Viver. “Estou seguindo minha rotina com tranquilidade, não podemos nos estressarmos nesse momento e nos deixar levar pela prova em si. Temos que ficar tranquilos para conseguirmos fazer uma boa prova", enfatizou o estudante.

CONFIRA AS DICAS PARA MANTER UMA ROTINA LEVE PRÉ-ENEM:

- Tenha um momento de lazer na véspera da prova. Diante de toda pressão que acompanha os candidatos, o ideal é relaxar e descansar a mente e o corpo no dia anterior;



- Monte uma estratégia do seu tempo para os assuntos da prova;



- No dia anterior, se alimente de forma saudável e se hidrate;



- Tenha um bom planejamento da sua rota para o local de realização da prova;



- Faça exercícios de respiração, inspirando e expirando o ar corretamente. Isso será imprescindível para ajudar a amenizar a ansiedade e tensão durante o exame.