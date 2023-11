Enem 2023: Descanso, revisão dos assuntos e atenção a leitura das questões; veja dicas de professores para o segundo dia de prova neste domingo (12)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os portões abrem às 12h e fecham, pontualmente, às 13h, no horário de Brasília (DF). As provas serão iniciadas às 13h30, com término programado para às 18h30

A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste domingo (12). Os estudantes de todo país vão fazer as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e Matemática e suas Tecnologias. Ao todo, serão 90 questões, que deverão ser resolvidas em cinco horas.

O professor de matemática e coordenador do projeto digital EducaPE, Walter Pessoa, explica que embora “o peso maior” para muitos estudantes seja com relação ao primeiro dia do Enem por causa da redação, é preciso ter muita atenção ao que será exigido nas questões neste último dia do exame.

“A dica que gosto de dar para meus estudantes é que quando eles se depararem com o caderno de provas, eles devem resolver primeiro a prova de matemática. E não digo isso só porque é a minha área, mas porque são 45 questões envolvendo temas muito parecidos. Já a prova de Natureza, quando deixa para fazer em seguida, ele tem uma variação grande entre biologia, química e física, e as questões se alternam”, explica o docente.

Walter Pessoa também orienta que os candidatos do Enem possam fazer primeiro as questões consideradas fáceis, e depois as perguntas que os estudantes sabem fazer mas que possam demandar um pouco mais de tempo na resolução. “No final de tudo, se ele tiver questões que não sabe para onde vai ou que levam muito tempo, é bom deixar para o final e seguida preencher o gabarito da prova de matemática”, disse.

Entre os assuntos de matemática que são mais recorrentes no Enem, o professor do EducaPE cita a proporcionalidade, porcentagem, áreas de figuras planas, medidas de tendência central, estudo de funções, análise combinatória, entre outros.

Para os estudantes que estão preocupados com o desempenho do primeiro dia prova, o professor de Biologia Alan Barros, do Colégio Saber Viver, orienta que eles possam encarar este segundo domingo como se fosse a primeira prova do Exame.

“Todas as dicas que o estudante ouviu de autocuidado, de revisão, de alimentação e de descanso valem também para o segundo dia de exame. Mesmo quem não se saiu muito bem no primeiro dia de provas, pode ter a chance de recuperar agora o desempenho”, afirmou Barros.

Outra dica é com relação a leitura dos enunciados que deve ser feita com calma e atenção. “As provas do Enem são contextualizadas e interdisciplinares, isso quer dizer que os itens trarão assuntos de diferentes áreas do conhecimento. É importante estar familiarizado com os temas básicos de Biologia e saber interpretar textos, figuras, gráficos e tabelas. A interpretação de dados em Biologia é essencial para os participantes”, explicou o professor do Colégio Saber Viver.

Assuntos relacionados ao aquecimento global, desenvolvimento sustentável, e doenças que surgiram recentemente como a covid-19, podem ser abordadas na prova.

HORÁRIO DAS PROVAS

Os portões abrem às 12h e fecham, pontualmente, às 13h, no horário de Brasília (DF). As provas serão iniciadas às 13h30, com término programado para às 18h30.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC).

REFORÇO NA FROTA

O Grande Recife Consórcio de Transporte informou que vai manter o reforço em 28 linhas da Região Metropolitana do Recife, neste domingo. Serão 138 ônibus à disposição que, juntos, farão 1.199 viagens ao longo do dia.

Além disso, os estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco também terão gratuidade no transporte público. Todos os alunos matriculados na rede que possuem o cartão VEM Passe Livre RMR terão acesso gratuito no sistema de transporte para deslocamento aos locais em que serão aplicadas as provas, dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR).

As linhas que terão acréscimo na frota são:

• 061 – PIEDADE

• 346 - TI TIP (CONDE BOA VISTA)

• 440 - CDU / CAXANGÁ/ BOA VIAGEM

• 860 - TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

• 1967 - TI IGARASSU (DANTAS BARRETO)

• 1974 - JARDIM ATL NTICO

• 1977 - TI PELÓPIDAS (CONDE BOA VISTA)

• 1983 - TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

• 1986 - TI RIO DOCE / TI PE-15

• 1987 - TI RIO DOCE (PRÍNCIPE)

• 1992 - PAU AMARELO

• 1994 - CONJUNTO BEIRA MAR

• 1993 - CONJUNTO PRAIA DO JANGA

• 521 - ALTO SANTA ISABEL (CDE. BOA VISTA)

• 522 - DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

• 624 - BREJO (CDE. BOA VISTA)

• 630 - VASCO DA GAMA / DERBY

• 631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

• 202 - TI BARRO / TI MACAXEIRA (VÁRZEA)

• 640 - GUABIRABA / DERBY (JOANA BEZERRA)

• 2431 - TI CDU/TI CAXANGÁ (UFPE)

• 2466 - VERA CRUZ / TI CAMARAGIBE

• 2490 - TI CAMARAGIBE / TI MACAXEIRA

• 2920 - TI RIO DOCE / TI CDU

• 164 - MARCOS FREIRE / TI CAJUEIRO SECO

• 168 - TI TANCREDO NEVES (CDE. B. VISTA)

• 198 - IPOJUCA / TI CABO