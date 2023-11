Enem 2023: Ritalina ajuda a fazer uma boa prova? Especialista responde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Enem é um exame que exige muito o empenho e a concentração dos candidatos. É onde todos os estudos do ano são colocados à prova. Para isso, muitas pessoas optam por usar remédios estimulantes - como a Ritalina - como uma forma de ganhar mais foco e, assim, melhorando a performance na prova, mas não é bem assim que as coisas funcionam.

Segundo o professor de biologia Paulo Jubilut - fundador da plataforma de educação Aprova Total -, esse método para se sair melhor nas provas é ficção.

A Ritalina é receitada para tratar pessoas que sofrem com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), mas tem tem sido consumido por alunos saudáveis para melhorar a concentração nos estudos e a performance nas provas.

Isso acabou gerando um impacto negativo tanto no desempenho desses alunos quanto nas farmácias, que passaram por uma escassez de remédios para tratamento do TDAH no início de 2023.

Remédios não trazem efeitos desejados

Segundo um estudo publicado na Science Advances, com o título "Não é tão inteligente? Drogas 'inteligentes' aumentam o nível mas diminuem a qualidade do esforço cognitivo", analisou três medicamentos comuns para esse tipo de práticfa: a Ritalina, a dexanfetamina e o Modafinil.

Durante a pesquisa, quarenta voluntários executaram quatro vezes uma simples tarefa lógico-matemática. A cada vez, eles tomavam uma das pílulas. Em uma das rodadas, os participantes ingeriam placebo (composto por substâncias químicas inativas, como amido e açúcar).

Quando ingeriam os remédios, os participantes se dedicavam mais à tarefa, mas a sua performance era pior do que quando usavam o placebo. Ou seja, apesar de se esforçarem mais, seu desempenho piorava com os medicamentos.

"É importante lembrar que se sentir motivado e alerta é diferente de desempenhar um bom trabalho", destacou Jubilut. "Além disso, os remédios são importantes para pessoas com TDAH, que podem ser prejudicadas com a falta deles nas farmácias", completou.

Vale lembrar que o diagnóstico para a utilização de remédios como Ritalina só pode ser feito após uma longa avaliação por um profissional.

Como aumentar o desempenho na prova?

Segundo Jubilut, alguns métodos são mais eficientes que o consumo de remédios como Ritalina, dexanfetamina e Modafinil, além de serem mais saudáveis e verdadeiramente comprovados.

"Exercitar-se, manter uma alimentação e hábitos saudáveis pode, de fato, estimular nosso cérebro", afirmou.