No segundo dia de prova, Polícia Federal intensifica monitoramento do Enem 2023

A Polícia Federal (PF) identificou oito pessoas que teriam divulgado imagens dos Cadernos de Questões durante as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, aplicadas no último domingo (5).

As imagens que circularam nas redes sociais eram referentes ao tema da redação 'Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil' e os textos de apoio.

Na ocasião, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem, acionaram a Polícia Federal para investigar as irregularidades.

A Polícia Federal (PF) identificou e já realizou oitiva com as pessoas que cometeram as irregularidades nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF). Além disso, ainda estão sendo realizadas diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará.

A operação também apreendeu materiais com suspeita de uso para aplicação de fraude ao exame em Maceió (AL) e Vitória da Conquista (BA). As empresas responsáveis pelo gerenciamento das mídias sociais foram oficializadas para preservar as imagens das provas e auxiliar com o rastreamento das postagens.

ATUAÇÃO INTEGRADA

Para a aplicação do Enem, profissionais de diversas áreas atuam, de forma integrada, para monitorar possíveis ocorrências no armazenamento e na distribuição dos malotes de provas. Vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) tem a atribuição de promover a integração das instituições participantes de operações nacionais ou regionais.

Nos estados, o monitoramento da Operação Enem 2023 é feito pelas forças de segurança, por suas respectivas secretarias de segurança pública ou estruturas similares. Cada órgão atua dentro da sua atribuição legal.

A atuação integrada envolve MEC; Inep; MJSP, PF; Polícia Rodoviária Federal (PRF); Ministério da Defesa (MD); Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); Secretarias de Segurança Pública – polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); guardas municipais; concessionárias de energia, água e telefonia, além da empresa aplicadora do exame.