Faculdade Senac oferece cursos gratuitos em ADS e Jogos Digitais

As vagas são limitadas e destinadas para jovens maiores de 16 anos, que já concluíram o Ensino Médio

A Faculdade Senac Pernambuco está com inscrições abertas para cursos gratuitos de férias na área da tecnologia. Ao todo, são quatro capacitações rápidas em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Jogos Digitais.

De 22 a 26 de janeiro, será oferecido o curso Realidade Virtual para Jogos Digitais. As aulas ocorrerão no período da noite, das 18h30 às 22h, no formato presencial. Será uma oportunidade para que entusiastas e aspirantes a desenvolvedores de jogos explorem o emocionante mundo da VR.

Já entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, serão realizados outros três cursos gratuitos: Design de Jogos 2D com Pixel Art (remoto), Manufatura Aditiva (presencial) e Fundamentos de Inteligência Artificial para Devs (remoto). As aulas também ocorrerão das 18h30 às 22h.

Para participar dos cursos, é necessário ser maior de 16 anos e ter concluído o Ensino Médio. Os interessados devem acessar o site www6.pe.senac.br/evento/inscricao/ e realizar a inscrição. As vagas são limitadas.

As aulas presenciais serão realizadas na sede da Faculdade Senac Pernambuco, na Rua do Pombal, nº 57, no bairro de Santo Amaro. Mais informações pelo telefone (81) 3413-6666.

VESTIBULAR

Ainda estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Faculdade Senac para o primeiro semestre de 2024. Ao todo, são 560 vagas distribuídas entre oito cursos das unidades de Recife, Caruaru e Petrolina.

Na área da tecnologia, a instituição oferece duas graduações: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Jogos Digitais. Todos os cursos são reconhecidos pelo MEC e são ofertados no formato presencial. Os interessados podem se inscrever pelo site faculdadesenacpe.edu.br/vestibular/.