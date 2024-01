INSCRIÇÕES SISU: como se inscrever no Sisu 2024?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira como se inscrever no Sisu 2024

O SiSU 2024 terá apenas uma edição anual, aceitando inscrições de 22 a 25 de janeiro. A oferta é de 264.360 vagas em 127 instituições de ensino. O edital do SiSU 2024, com regras e datas, foi publicado no Diário Oficial da União.

A Lei de Cotas foi revisada em novembro de 2023, trazendo alterações no SiSU em relação ao sistema de classificação e reserva de vagas. As mudanças incorporam as propostas da Lei n.º 12.711.

O que mudará nas cotas do SiSU 2024?

No SiSU 2024, as cotas passarão por mudanças significativas devido à revisão da Lei de Cotas. As alterações incluem:

Todos os candidatos disputarão inicialmente as vagas de ampla concorrência, sem considerar os critérios de cotas.

A renda máxima exigida para a cota socioeconômica será de um salário-mínimo por pessoa.

Quilombolas serão incluídos no sistema de cotas, seguindo a mesma distribuição utilizada para os demais grupos.

Como funciona o SiSU 2024?

O SiSU 2024 é o método de seleção do MEC que usa as notas do Enem 2023 para ingresso em instituições públicas de ensino.

Notavelmente, as vagas serão disponibilizadas apenas uma vez, uma alteração em relação ao procedimento anterior, quando o programa aceitava inscrições no início de ambos os semestres.

Como se inscrever no SiSU 2024?

Para se inscrever no SiSU 2024, siga estes passos simples:

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.



Utilize os dados de acesso da conta gov.br, o login único para serviços digitais do governo federal.



As inscrições são gratuitas.



Utilize seu desempenho no Enem 2023.



No período de inscrição, escolha até duas opções de curso.

Podem participar do SiSU 2024 os candidatos que: