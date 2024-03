Alepe solicita que Governo Pernambuco apresente cronograma para convocação dos concursados da Educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As categorias presentes na audiência pública reclamaram da falta de diálogo com o Governo do Estado para resolver a situação da precarização da carreira docente

A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizou uma audiência pública, nesta segunda-feira (18), para discutir sobre a convocação dos professores, analistas e assistentes administrativos aprovados no concurso público da Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE) que se encontram na lista de espera.



Durante a reunião, o presidente do colegiado, o deputado estadual Waldemar Borges (PSB), propôs que fosse criada uma comissão com integrantes de todas as categorias para que junto à Secretaria de Educação fosse estabelecido um cronograma de convocação dos aprovados nos concursos.

“Vamos encaminhar um relatório ao Governo do Estado a partir das discussões que aconteceram nessa audiência para tentarmos ajudar a resolver o problema. Não temos a competência legal para decidir, mas podemos pressionar para que as coisas possam acontecer”, disse o parlamentar.



Os representantes dos assistentes administrativos e dos analistas, Thiago Allan e Sandra Costa, foram unânimes em falar da falta de diálogo com o Governo do Estado e pediram um cronograma de convocação desses profissionais. Já o representante dos professores, Rodrigo Ferreira, falou sobre a precarização e desvalorização da carreira docente e enfatizou que os professores já convocados não atendem a necessidade do estado.

CONVOCAÇÃO JÁ REALIZADA

O gerente geral de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Governo do Estado fez uma apresentação com o quantitativo que já foi convocado dos três concursos realizados em 2022.

“Já fizemos cinco nomeações, totalizando 3.591 professores efetivados e 812 analistas e assistentes convocados”, revelou. Ele também disse que atualmente são 15.743 professores contratados por tempo determinado e 20.637 efetivos.

Já os analistas e assistentes somam 353 contratados e 3.631 estatutários. “O nosso objetivo e a intenção da governadora é fazermos o chamamento de todos os aprovados, mas temos que fazer isso com prudência, de forma responsável”, afirmou o secretário executivo de Administração e Finanças da Secretaria de Educação, Gilson Monteiro.

Apesar desses números, a representante do Sintepe, Cíntia Sales, disse que, pelos dados do CNTE, Pernambuco tem apenas 37% de professores efetivos. “A exceção virou regra. Temos que estar juntos para fortalecer essa luta e aumentar o número de efetivos em nosso estado”, reforçou.

Também participaram da reunião, os deputados William Brígido (autor da proposta da audiência pública), Dani Portela e Renato Antunes, além de representantes das diversas categorias, da Secretaria Estadual de Educação e Cultura e do Ministério Público de Pernambuco.