Estudantes de Garanhuns e Caruaru vencem concurso de desenho do Colóquio de Artes Visuais

Projeto realizado pela Confraria 27 tem incentivo do Funcultura do Governo de Pernambuco

O Colóquio de Artes Visuais divulgou os vencedores do ‘Ocupe nas Escolas’, concurso de desenhos voltado para estudantes da rede pública de ensino do interior de Pernambuco. Três desenhos foram premiados, sendo dois de Garanhuns e um de Caruaru.

O primeiro lugar ficou com André Vitor Monteiro Timóteo, que estuda na EREM Henrique Dias, em Garanhuns. O jovem apresentou a obra "A Vingança do Cordeiro". "É uma representação da narrativa de justiça ou retaliação, possivelmente simbolizando a luta dos oprimidos contra seus opressores", explica.

A jovem Rêndilin Lavigne de F Spindola conquistou o segundo lugar com o desenho "O dançarino". "Representa a libertação por meio da arte. Senti a necessidade de expressar isso porque é um conceito primordial para o artista", diz a estudante da EREM Padre Zacarias Tavares, de Caruaru.

A terceira premiada foi Sabrina de Melo de Carvalho, estudante da Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra, também de Garanhuns. Sua obra foi "Promessa" e, segundo a mesma, tem o desejo de transmitir "esperança, luta, promessa e cumprimento".

"Recebemos muitas propostas e a banca se dedicou muito para uma escolha justa. As artes selecionadas são inspiradoras, elas apresentam propostas autorais, diversidades técnicas e maturidade emocional à medida que os estudantes expõem suas subjetividades. Nessas criações percebemos olhares críticos, leitura de mundo e perspectiva de futuro onde a arte é um caminho possível, são mentes jovens que valorizam a arte e que em seus contextos tornam-se protagonistas”, diz o coordenador e curador Rafael Sisant.



Exposição: Imagens da insurgência

Está aberta para visitação digital a mostra virtual com obras dos artistas Stuart Marcelo (Arcoverde), Ythalla Maraysa (Caruaru), Diogo Magalhães (Garanhuns) e Nivaldo Carvalho (Garanhuns). As imagens estão no perfil do Instagram @confraria27.

A segunda edição do Colóquio de Artes Visuais trouxe como tema "OCUPE - O Corpo Urbano Poético e Escasso". Realizado pelo núcleo de pesquisas artísticas Confraria 27, o colóquio busca estimular discussões sobre as vivências de artistas visuais do interior do estado. Esse ano, o projeto amplia seu alcance territorial realizando ações em Garanhuns, Arcoverde e Caruaru.

O projeto conta com incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, através do Funcultura 2021/2022 (Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura).