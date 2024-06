Inscrição Enem: Até quando pode pagar o Enem? Confira o prazo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Moradores do Rio Grande do Sul têm datas diferenciadas para o Exame

O prazo para a inscrição do Enem 2024 - o Exame Nacional do Ensino Médio - termina nesta sexta-feira (7). Os estudantes podem se inscrever até às 23h59.

Após o processo de cadastro, aqueles que não foram contemplados pela isenção precisam pagar uma taxa de R$ 85.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) aplicará as provas do Exame nos dias 3 e 10 de novembro, nas 27 unidades da Federação.

INSCRIÇÃO ENEM

O Governo Federal aumentou o prazo da inscrição do teste para os moradores do Rio Grande do Sul (RS), devido ao estado de calamidade pública no estado.

O Ministério da Educação (MEC) ainda trabalha em um novo calendário para os gaúchos, que também terão a isenção da taxa de inscrição garantida.

Para os demais, a data limite para o cadastro é esta sexta (7).

ONDE FAZER A INSCRIÇÃO DO ENEM?

Para realizar a inscrição, o primeiro passo consiste em acessar a Página do Participante do site do Inep, com o login do Gov.br.

INEP PÁGINA DO PARTICIPANTE

Na Página do Participante, os estudantes podem acessar o resultado dos recursos aplicados para a isenção da taxa de inscrição, além de consultar os recursos que tratam das justificativas de ausência.

Isso porque os isentos da taxa na edição de 2023 que não realizaram as provas deverão justificar a ausência para realizar o Enem 2024 gratuitamente.

ATÉ QUANDO PODE PAGAR O ENEM?

De acordo com o cronograma do Governo Federal, o pagamento da taxa de R$ 85 poderá ser efetuado até o dia 12 de junho.