Até que dia vai a inscrição do Enem? Prazo termina em breve; veja detalhes

As provas serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal, em novembro; Exame ajuda os estudantes na entrada ao Ensino Superior

Na semana passada, o Ministério da Educação (MEC) anunciou o adiamento do prazo da inscrição do Enem 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio.

Agora, os estudantes têm até as 23h59 da sexta-feira, dia 14 de junho, para realizar o processo.

A data estava destinada apenas aos moradores do Rio Grande do Sul (RS), em virtude do estado de calamidade pública da região. No entanto, o MEC decidiu ampliar o prazo para os demais estudantes.

A sexta-feira também é o último dia para quem necessita de atendimento especializado no dia das provas ou tratamento pelo nome social.

Por conta desta alteração, outras datas do cronograma precisaram de mudanças.

As provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro, seguindo os horários abaixo:

Abertura dos portões - 12h00;

Fechamento dos portões - 13h00;

Início das provas - 13h30;

Término das provas no 1º dia - 19h00;

Término das provas no 2º dia - 18h30.

VALOR DA INSCRIÇÃO DO ENEM 2024

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até a quarta-feira, dia 19 de junho. O valor para este ano segue o mesmo de 2023:

O custo de R$ 85,00 pode ser quitado via boleto, Pix, cartão de crédito ou débito.

ONDE FAZER A INSCRIÇÃO DO ENEM 2024?

As inscrições devem ser feitas na Página do Participante do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), no site gov.br.

Confira abaixo o passo a passo.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO DO ENEM 2024?

Acesse a Página do Participante e selecione o botão "Inscrição"; Responda a pergunta da assistente virtual Nanda Insira o número do CPF, a data de nascimento e clique em "Iniciar a Inscrição"; Responda as perguntas; Escolha entre Inglês e Espanhol para realizar a prova de língua estrangeira; Escolha o município para realizar a prova; Responda ao questionário socioeconômico; Envie sua inscrição.

PÁGINA DO PARTICIPANTE INEP

O MEC divulgou dados recentes revelando que aproximadamente 100% dos concluintes do ensino médio da rede pública já acessaram a Página do Participante e estão inscritos no Enem 2024 em diversos estados, como:

Alagoas

Amapá

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

CALENDÁRIO ENEM 2024

De acordo com o cronograma oficial, as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O gabarito será divulgado no dia 20 de novembro, e o resultado final apenas em 2025, no dia 13 de janeiro.