Curso de alfabetização para mulheres realizado pela Neoenergia com a Casa Zero está com vagas abertas

A Casa Zero, espaço da Rede Muda Mundo, está com vagas abertas para curso de alfabetização voltado para mulheres periféricas a partir dos 18 anos. O Programa de Impacto Social Energizar é uma iniciativa promovida pela Neoenergia e tem como objetivo oferecer um ambiente de aprendizado acolhedor e empoderador, promovendo a inclusão social e educativa para mulheres em situação de vulnerabilidade.

As formações acontecem todas as segundas e quartas, das 14h às 16h30, na Casa Zero, localizada na Rua do Bom Jesus, nº 237, no Recife Antigo.

“A iniciativa fortalece o dividendo social da Neoenergia, que compreende o seu papel como muito maior do que simplesmente distribuir energia, mas sim contribuir para melhorar o acesso a oportunidades sociais, mudar realidades e promover o desenvolvimento para toda a sociedade”, afirmou a gerente de responsabilidade social corporativa da companhia, Juliana Speranza.

PESSOAS NÃO ALFABETIZADAS

Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, o número total de pessoas não alfabetizadas no Estado de Pernambuco, com 15 anos ou mais de idade, foi de 960.959, resultando em uma taxa de analfabetismo de 13,4%. Dentre essas pessoas, 6,95% são homens e 6,46% são mulheres, destacando que, embora a diferença entre os sexos seja pequena, as mulheres continuam a representar uma parcela significativa dos analfabetos.

"Esses números sublinham a importância de iniciativas como o curso de alfabetização da Neoenergia e da Casa Zero, que visa enfrentar diretamente essa desigualdade e proporcionar às mulheres periféricas a oportunidade de acesso à educação e ao empoderamento pessoal. A alfabetização é um direito básico e um passo fundamental para a autonomia e o empoderamento dessas mulheres, nosso objetivo é proporcionar não apenas habilidades de leitura e escrita, mas também aumentar a autoestima e a confiança das participantes.", afirmou a supervisora de Impacto da Casa Zero, Natuza Ferreira.

COMO O CURSO FUNCIONA

O curso será ministrado por educadores experientes, que utilizarão materiais didáticos adaptados e métodos participativos. O formato das aulas permite que cada aluna aprenda no seu próprio ritmo, promovendo um ambiente acolhedor, habilidade de cooperação e o suporte mútuo.

A metodologia foi pensada para respeitar as especificidades de cada participante, garantindo uma experiência de aprendizado positiva e transformadora para que essas mulheres se sintam valorizadas e capazes de conquistar novos horizontes.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na sede da Casa Zero, no Instagram @nacasazero, ou pelo link: https://encurtador.com.br/fgEuu. As vagas são limitadas.