Pernambuco oferece mais de quatro mil vagas em cursos técnicos gratuitos; veja como se inscrever

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) está com inscrições abertas para cursos técnicos presenciais subsequentes. Estão sendo ofertadas 4.185 vagas em todas as regiões do Estado para quem já concluiu o ensino médio.

Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, até o dia 14 de julho, pelo site ww.educacao.pe.gov.br. O processo seletivo será realizado em etapa única, constituída de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva será realizada no formato remoto, contendo 20 questões de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos das disciplinas de língua portuguesa e matemática, com duração de 60 minutos. O candidato pode fazer a prova em qualquer local escolhido, desde que seja na data/horário indicado no cartão de inscrição, não sendo permitidas quaisquer alterações.

VAGAS

As vagas estão distribuídas em 27 cursos técnicos. Algumas opções são: Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Logística, Segurança do Trabalho, Enfermagem, Recursos Humanos e Tradução e Interpretação de Libras.

A divulgação do resultado definitivo está prevista para o dia 30 de julho e o início das aulas no dia 05 de agosto. Importante destacar que as aulas serão realizadas no turno da noite.

CRONOGRAMA

Período de inscrição dos candidatos - 06 a 14/07/2024

Realização das provas objetivas - 15 a 19/07/2024

Divulgação da prova para revisão - 24/07/2024

Recebimento dos Recursos - 25/07/2024

Divulgação do Resultado Definitivo (após os recursos) - 30/07/2024

Período de matrícula - 31/07 a 02/08/2024

Divulgação do 1º remanejamento - 06/08/2024

Período de matrícula – 1º remanejamento - 06 e 07/08/2024

Divulgação do 2º remanejamento - 09/08/2024

Período de matrícula – 2º remanejamento - 09 e 12/08/2024

Divulgação do 3º remanejamento - 14/08/2024

Período de matrícula – 3º remanejamento - 14 e 15/08/2024

Início das aulas - 05/08/2024