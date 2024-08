Estudantes e professores da rede municipal do Recife retornam do intercâmbio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os primeiros intercambistas do Recife no Mundo, programa de intercâmbio e curso da rede municipal de ensino, realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, retornaram a capital pernambucana na última semana, após passarem um mês nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

O programa contemplou um grupo formado por 105 pessoas, sendo dez professores e 95 estudantes, havia embarcado entre a última semana de junho e primeira semana de julho.

“Mais uma vez, o Recife inovou ao criar um programa de intercâmbio para jovens do ensino fundamental e, com isso, somos a primeira cidade do Brasil a conceber um programa nesse formato, onde os alunos irão passar o período de verão em países de língua inglesa. Com certeza, os estudantes irão trazer suas experiências para compartilhar com os amigos da escola, incentivando que outros jovens participem do programa ao longo dos próximos anos”, disse o secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio.



Foram 30 o número de estudantes que saíram do Brasil no dia 27 de junho rumo a Londres, na Inglaterra, , onde ficaram hospedados e realizaram o intercâmbio na instituição Middlesex University, todos com um objetivo em comum: trocar experiências e aprimorar o idioma estrangeiro, hoje falado por aproximadamente 1,35 bilhão de pessoas ao redor do mundo, segundo a Santander Open Academy.

“É muito difícil citar só uma parte porque aconteceu tanta coisa esse mês. Mas a melhor parte com certeza foi a experiência que eu tive com as amizades que eu criei e que vou levar pra sempre. Foi uma coisa única”, desabafou Brenda Nathaly, 14 anos, aluna da Escola Municipal Dom Bosco, localizada em Jardim São Paulo. O inglês, claro, não ficou de fora. “Eu tô muito feliz por estar conseguindo aumentar minha habilidade na língua porque eu sei que vou usar bastante”, completou.

Já os dez professores selecionados se instalaram em Carbondale, Illinois, nos Estados Unidos, e puderam aperfeiçoar sua metodologia de ensino para aplicação nas salas de aula através dos estudos na Southern Illinois University.

“A gente, quando viaja, o conhecimento é bem diferente do livro. Então, é uma experiência que não teria como construir sem ir lá. Acho que vai mudar muito nesse sentido”, compartilhou Juliana Santana, 36 anos, professora da Escola Municipal Poeta Jonas Braga, situada no bairro de Campo Grande.



A capital pernambucana é pioneira no Brasil no intercâmbio no formato summer camp — que utiliza o período de um mês de férias para aprimorar um idioma - Marlon Diego/Prefeitura do Recife

EXPERIÊNCIA NO CANADÁ

Além dos docentes, posteriormente também seguiram mais 40 intercambistas ao Canadá, no dia 2 de julho. O grupo se hospedou em Waterloo para estudar durante um mês na Niagara Catholic International Program e vivenciar a cultura local.

“Todas as pessoas que me perguntam eu digo que foi uma experiência marcante. Inesquecível, porque é algo novo e que para a maioria não seria viável. Esse projeto que nasceu foi muito incrível para todos nós estudantes da rede municipal do Recife”, falou Julia Rodrigues, de 15 anos, estudante da Escola Municipal Marechal Rondon, em Tejipió.

INTERCÂMBIO NOS EUA

Os demais 35 estudantes embarcaram rumo a Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, onde foram alojados na University of Miami e puderam aprender o idioma através de atividades diárias, interações sociais e outras experiências. Sua chegada acontece na próxima quarta-feira (31).

Para Renata Serpa, coordenadora do Recife no Mundo, o cumprimento do programa é um grande motivo de celebração. “Ver o resultado através das palavras dos estudantes, das atitudes, a gente enxerga realmente o impacto da política pública na vida deles. Não só como estudantes, mas como pessoas”, afirmou. “Eles começam a ver o mundo de uma outra forma, através de uma lente de multiculturalidade, de que existe muitas coisas que são possíveis”, frisou a gestora.

Lançado em agosto de 2023, o Recife no Mundo oferta à Rede Municipal de Ensino, de forma gratuita, curso de língua inglesa e a experiência de um intercâmbio internacional. Foram contemplados com os cursos de língua inglesa do programa um grupo de 1.000 estudantes dos Ensino Fundamental Anos Finais e 50 professores da Rede Municipal de Ensino do Recife.

O objetivo do programa é desenvolver com nativos tudo o que foi aprendido em sala, além de trabalhar as relações interpessoais, troca de experiências, conhecimento de novas culturas e o desenvolvimento de aptidões que vão além do universo acadêmico.

"Tive a honra de participar do lançamento do programa Recife no Mundo e falei sobre como imaginava a relação entre os estudantes e os Estados Unidos. Estou muito feliz em vê-los embarcar e o Consulado Americano deseja a todos as melhores experiências nos EUA. O futuro está acontecendo agora com o Recife no Mundo", disse May Baptista, Cônsul Geral do Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife.