Projeto social inaugura biblioteca para estudantes em Jaboatão dos Guararapes

O novo espaço irá beneficiar cerca de 700 alunos da escola, com idades entre 11 e 17 anos e matriculados no Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Estudantes da Escola Estadual Supervisora Miriam Seixas, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebem nesta terça-feira (30), um novo espaço de leitura que conta com um acervo de 1.200 livros. A inauguração da biblioteca faz parte do projeto Cantos da Leitura, que busca estimular a leitura de crianças e jovens a partir da reforma de espaços em escolas, cooperativas e comunidades.

O projeto é realizado pela Rede Educare e conta com o patrocínio da BASF, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. Aproximadamente 700 alunos da escola, com idades entre 11 e 17 anos e matriculados no ensino fundamental II e ensino médio, se beneficiarão com o novo espaço.

Além de um variado acervo literário, a nova biblioteca oferece materiais pedagógicos, brinquedos educativos, jornais, revistas e periódicos. “A chegada do Cantos da Leitura é uma oportunidade para proporcionar um ambiente mais tranquilo e enriquecedor para nossos alunos, promovendo um melhor desempenho acadêmico e uma imersão mais profunda no universo da leitura,” declarou Eliãn Araújo, bibliotecária da escola.

O combate ao analfabetismo continua sendo uma prioridade no Brasil, especialmente no Nordeste, que apresenta a maior taxa do país, de 14,2%, conforme o Censo 2022 do IBGE. Esse índice é o dobro da média nacional, de 7%. A construção de bibliotecas é uma das estratégias para ampliar o acesso à leitura, mas apenas 31% das escolas públicas brasileiras possuem uma biblioteca, e esse número cai para 18% nas instituições de educação infantil.

Kátia Rocha, CEO da Rede Educare, destaca que o Cantos da Leitura tem como objetivo fomentar a formação de novos leitores e promover a socialização e o acesso à literatura. “Queremos proporcionar à comunidade a oportunidade de interagir com a literatura e ampliar seus horizontes,” disse Kátia.

A oitava edição do Cantos da Leitura já soma mais de 80 mil livros de diversas editoras e gêneros literários, beneficiando milhares de pessoas, incluindo crianças, jovens e adultos. A unidade de Jaboatão dos Guararapes é a 76ª implantada pelo projeto, abrangendo 61 cidades brasileiras.

Jaciana Amorim, Gerente de Produção e Processos da BASF em Jaboatão dos Guararapes, ressalta que a leitura é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento e engajamento social e ambiental. “Acreditamos que a leitura abre portas para um futuro mais promissor e cheio de oportunidades,” afirmou.

Sobre o Cantos da Leitura

O Cantos da Leitura é um projeto da Rede Educare que cria espaços de leitura e socialização em escolas, cooperativas e comunidades, utilizando a leitura como um ponto de encontro. Com um acervo de 1.200 livros e outros materiais, o projeto visa promover o desenvolvimento intelectual e a imaginação de crianças, jovens e adultos, beneficiando mais de 54 mil pessoas.