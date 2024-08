UFPE lança curso de Educação Especial com 4.800 vagas para formação inclusiva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), recebeu a autorização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para ofertar 4.800 vagas no curso de extensão sobre Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

O curso, destinado a professores da Educação Básica, terá duração de três meses e carga total de 180 horas. Segundo a UFPE, ele está alinhado com o Plano de Afirmação e Fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), coordenado pelo Ministério da Educação (MEC).

A Diretoria de Educação a Distância (DED/Capes) e a Diretoria de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (Diperq) do MEC selecionaram diversas Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes) para oferecer o curso através do sistema UAB, incluindo a UFPE. A oferta será nacional e pode ser acessada pelo portal da UAB: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-a-distancia/universidade-aberta-do-brasil.

EDITAIS PUBLICADOS EM BREVE

No dia 24 deste mês, o coordenador-geral da UAB UFPE, professor Francisco Kennedy, participou de uma reunião online para esclarecer detalhes sobre a oferta do curso. Durante o encontro, foram discutidos o projeto pedagógico do curso (SEI nº 2373355) e o planejamento financeiro e acadêmico.

A reunião foi organizada pela DED/Capes em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi/MEC) e contou com a participação de coordenadores UAB de várias Ipes.

"É sempre uma satisfação participar de iniciativas que promovem a formação e qualificação dos professores por meio da educação a distância. A Coordenação da UAB na UFPE está entusiasmada com sua participação neste projeto-piloto e comprometida com a missão da DED/Capes e da Secadi para fortalecer a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva coordenada pelo MEC", disse o coordenador-geral Francisco Kennedy.

"Em breve, iremos articular internamente com as diretorias e colegiados para planejar e operacionalizar o curso, e publicaremos os editais com todas as informações necessárias para a comunidade", afirmou.