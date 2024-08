UPE abre inscrições para Vestibular 2025 com 1.800 vagas em cursos a distância

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estão abertas as inscrições para o vestibular da Universidade de Pernambuco (UPE), que oferecerá 1.800 vagas em cursos de graduação a distância para o ano letivo de 2025. Dessas vagas, 1.500 são para cursos de licenciatura e 300 para o curso de Bacharelado em Administração Pública.

As vagas serão distribuídas entre o Sistema Universal de Concorrência, que receberá 60% das vagas, e o Sistema de Ações Afirmativas, que contará com 40% das vagas. As vagas do Sistema de Ações Afirmativas são destinadas a estudantes provenientes de escolas públicas federais, estaduais ou municipais, conforme comprovado no momento da matrícula.

A UPE oferece polos de Educação a Distância em Afrânio, Águas Belas, Cabrobó, Carpina, Fernando de Noronha, Floresta, Gravatá, Jaboatão, Ouricuri, Palmares, São José do Egito, Santa Cruz do Capibaribe, Sertânia, Surubim, Tabira e Triunfo. Os cursos disponíveis incluem Licenciatura em Ciências Biológicas, História, Letras e suas Literaturas, Pedagogia, Ciências da Computação e Bacharelado em Administração Pública.

As inscrições podem ser feitas até 4 de setembro de 2024, através do site processodeingresso.upe.pe.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 122,00, e o pagamento, via boleto bancário, deve ser realizado até 6 de setembro de 2024.