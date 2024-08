'Enem dos Concursos': saiba os documentos obrigatórios e o que não levar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No próximo domingo, dia 18 de agosto, cerca de 2,1 milhões de candidatos participam das provas do Concurso Nacional Unificado, o "Enem dos Concursos". Eles disputam 6.640 vagas, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil.

Os portões abrem às 7h30. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos recomenda aos candidatos organizar os seus documentos para não incorrer em imprevistos no dia da prova.

O edital prevê que o candidato é obrigado a levar um documento de identidade original com foto, tais como RG, CNH ou título de eleitor, que será apresentado antes da entrada na sala em que os exames serão aplicados. Cópias, mesmo autenticadas, não serão aceitas.

Se o candidato preferir, poderá usar documentos digitais, desde que obtido por aplicativos oficiais do governo (e-Título, CNH Digital e o RG digital). O ministério recomenda testar a conexão com a internet antes de sair de casa, e verificar se o celular está com bateria. Não serão aceitas cópias, mesmo que armazenadas na memória do telefone.

Cartão de confirmação

As provas serão aplicadas no período da manhã e da tarde. Antes de comparecer ao local da prova, os candidatos devem acessar a área do candidato no mesmo site em que você fez a sua inscrição, o da Fundação Cesgranrio, organizador do concurso, para obter o cartão de confirmação. É necessário fornecer o login e senha da conta gov.br para acessá-lo. O cartão de confirmação traz informações tais como número da inscrição, horário e local da prova. Apesar de não ser obrigatório, é recomendável levar o cartão impresso no dia da prova.