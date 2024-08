Santander e Google anunciam curso gratuito de Inteligência Artificial para profissionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Santander e o Google firmaram uma parceria para oferecer treinamento gratuito em Inteligência Artificial (IA). O curso Santander | Google: Inteligência Artificial e Produtividade pode ser realizado em espanhol, inglês e português, e permitirá que os participantes aproveitem o potencial dessa tecnologia tanto no trabalho quanto na vida pessoal.

As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro deste ano pelo Santander Open Academy: link para o curso. A ideia do curso é ofertar uma linguagem acessível para facilitar a compreensão dos conceitos sobre IA e sua crescente influência no mundo do trabalho.

Após a inscrição, os participantes terão acesso a dois módulos de conteúdo. O primeiro aborda os princípios básicos da inteligência artificial e como ela está transformando vários setores, incluindo uma trilha para aprender a usar a ferramenta Gemini do Google, a nova geração de modelos de IA da empresa para otimizar a produtividade no trabalho. O segundo módulo ensinará como automatizar tarefas e desenvolver comandos precisos para obter os melhores resultados da IA.

“Essa parceria é uma oportunidade única para todos os profissionais se familiarizarem com a IA e adquirirem habilidades para alavancar suas carreiras. O Brasil é o país que mais utiliza esse recurso na América Latina, o que destaca a importância de todos os profissionais se atualizarem com as melhores práticas dessa tecnologia,” afirma Marcio Giannico, senior head de Governos, Instituições e Universidades do Santander no Brasil.

AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO

Após a conclusão do curso, os participantes passarão por uma avaliação dos conteúdos apresentados e receberão um certificado de conclusão caso atinjam uma nota mínima. O documento poderá ser usado como comprovante para horas complementares.

“Não há dúvida de que a IA está revolucionando nosso dia a dia, especialmente os ambientes de trabalho, criando novas oportunidades e perfis profissionais. A bolsa de estudo é uma ferramenta importante para aprimorar as habilidades profissionais, aumentando a competitividade no trabalho e permitindo uma adaptação eficaz às demandas do mercado atual e futuro,” afirma Rafael Hernández, vice-diretor global do Santander Universidades.

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com o Santander para oferecer este treinamento gratuito e acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo," diz Covadonga Soto, diretora de Marketing do Google Espanha e Portugal.

"Essa colaboração reflete nosso compromisso compartilhado de democratizar a educação em IA e capacitar as pessoas com as habilidades necessárias para prosperar na era digital. Acreditamos que, ao disponibilizar o conhecimento e as ferramentas de IA para todos, podemos desbloquear novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional,” conclui a executiva.