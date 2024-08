Inscrições para o Fies 2024 seguem até o dia 27 de agosto; Saiba como participar do processo seletivo do segundo semestre de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2024, seguem até a próxima terça-feira (27). Estão sendo disponibilizadas 70 mil vagas para esta edição, totalizando mais de 112 mil oportunidades ao longo deste ano.

Os interessados devem acessar o portal Fies Seleção, através do Acesso Único. Para os novos usuários, é necessário criar uma conta no Login Único do governo federal (GOV.BR). Após o login, utilizando CPF e senha, o candidato será direcionado ao Fies Seleção para completar a inscrição.

Os candidatos devem escolher até três opções de curso, na ordem de preferência. Para participar, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota válida até a abertura das inscrições; ter obtido média aritmética igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas do Enem;

ter tirado nota superior a zero na redação; não ter participado do Enem como “treineiro”; possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), não poderão participar candidatos com financiamento anterior não quitado pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo, ou aqueles que estejam em período de utilização do financiamento.

RESULTADO

O resultado do processo seletivo será divulgado em 9 de setembro, e a complementação da inscrição pelos pré-selecionados ocorrerá de 10 a 12 de setembro. Após essa fase, o MEC poderá convocar novos candidatos da lista de espera para preencher vagas remanescentes, entre 16 de setembro e 29 de outubro.

A complementação da inscrição para os convocados da lista de espera deve ser feita em até três dias úteis após a convocação.

Nesta edição, o programa introduz, pela primeira vez, reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, bem como para aqueles com deficiência. Além disso, o Fies Social reservará 50% das vagas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Estes candidatos também poderão solicitar o financiamento integral dos custos educacionais.