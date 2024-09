Quando sai o resultado do Enem 2024? Veja cronograma da prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a nota do Enem, os candidatos podem se inscrevem para vagas em universidades públicas pelo Sisu e bolsas em instituições privadas pelo Prouni

O Enem é a oportunidade de milhares de estudantes ingressarem numa universidade pública ou conquistarem bolsas em instituições privadas.

Esse ano, a aplicação está prevista para os dias 3 e 10 de novembro. Os locais de prova ainda não foram divulgados.

Resultado do Enem

Os gabaritos oficiais serão divulgados ainda no mês de novembro, no dia 20. Já as notas oficiais demoram um pouco mais, principalmente pela correção das redações, que são feitas por corretores humanos.

Os resultados oficiais serão divulgados no dia 13 de janeiro de 2025. Com as notas em mãos, os estudantes poderão se inscrever em vagas pelo Sisu, Prouni ou diretamente em alguns instituições privadas.

