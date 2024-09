Colégio Saber Viver realiza sondagem para novos alunos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Colégio Saber Viver, localizado no bairro do Espinheiro, região central do Recife, realiza nesta quinta-feira (5) o primeiro teste de sondagem para as turmas do Ensino Fundamental e Médio. A novidade é que a partir de 2025 a instituição também conta com o terceiro ano do Ensino Médio em suas turmas.

Este evento, que promete ser enriquecedor, é voltado para famílias que desejam conhecer a proposta educacional da instituição para o ano letivo de 2025. Os interessados poderão conhecer a metodologia e a estrutura do Saber Viver, além de interagirem com os profissionais que fazem parte do time educacional do colégio. A programação da sondagem tem como objetivo promover uma experiência imersiva para os futuros alunos e suas famílias.

Durante toda a tarde, os visitantes inscritos terão a oportunidade de vivenciar a dinâmica e o ambiente do Saber Viver, com o apoio e a recepção calorosa dos próprios alunos da escola.

O que esperar da tarde de sondagem?

Recepção e integração

Os alunos atuais do Colégio Saber Viver serão os anfitriões do evento, acolhendo os visitantes e compartilhando suas próprias experiências.

Experiências práticas

Os visitantes terão a chance de participar de aulas experimentais conduzidas pelos professores da escola.

Interação com profissionais da escola



Além das aulas, haverá momentos de interação com a coordenação, o setor de psicologia e outros profissionais da instituição.



Avaliação pedagógica



A avaliação pedagógica permitirá à escola conhecer melhor o perfil dos novos alunos.

Saber Viver é Massa!

Além da sondagem, o Colégio Saber Viver realizou no último sábado (2) um evento chamado "Saber Viver é Massa", voltado para crianças de 1 a 5 anos. O objetivo foi apresentar a estrutura e a proposta educacional da instituição às famílias interessadas, proporcionando uma manhã repleta de atividades.

As crianças participaram de aulas de culinária, psicomotricidade, música e aproveitaram o parque aquático da escola, o Aqua Play. Além disso, as famílias puderam conhecer os profissionais da instituição e vivenciar a dinâmica do ambiente escolar.

Participe da sondagem

Este evento é uma excelente oportunidade para famílias decidirem se o Saber Viver é a escolha certa para a educação de seus filhos e para que os futuros alunos comecem a se familiarizar com a instituição.

E se você não puder comparecer a esta sondagem, o Saber Viver realizará outra no dia 18 de outubro, mais próxima ao fim do ano letivo de 2024.

Para mais informações sobre a sondagem e o processo de inscrição, acesse o link do site clicando aqui.